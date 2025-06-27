Продала дом и квартиру: учитель из Ұлытау осталась на улице после звонка "человека в форме"

Жительница области Ұлытау Сауле Туктебаева поверила звонку мошенников и в итоге лишилась не только собственного дома, но и продала квартиру дочери, сообщает телеканал "Астана".

Учитель начальных классов Сауле Туктебаева, которой 58 лет, живет в области Ұлытау. Она рассказала, что в апреле на связь с ней вышли мошенники, которые представились сотрудниками известного маркетплейса. Они попросили назвать код для получения посылки.

Дальше, по ее словам, по видеосвязи позвонил человек в форме, якобы сотрудник финансовой полиции. Он настойчиво торопил спасать деньги от мошенников, убеждал скачивать и открывать приложения разных банков.

"На вас сейчас оформляются кредиты я выделю вам человека, который будет с вами работать непосредственно, давайте быстренько открывайте. Вот сейчас возьмем, а потом закроем кредиты, они мне так объяснили, что мы сейчас берем и закрываем ваши кредиты быстро", - поделилась учитель.

За 20 дней тайного общения с мошенниками, женщина потеряла не только все деньги, но и обрела кредиты на 12 млн тенге. Более того, преступникам удалось убедить ее продать дом в поселке и квартиру дочери, которую оформила ранее в ипотеку. Обе сделки за 20 млн тенге. Наличные средства она передавала мошенникам из Караганды в Алматы через такси.

"Как эти действия производила, я не знаю, что я делала. Он что говорил - я все делала",- призналась женщина.

Сказать родным о своих страхах очень боялась, мошенники пригрозили ей уголовной ответственностью за разглашение якобы полицейской операции. Сестра пострадавшей, а также дети, узнали о случившемся постфактум, когда запуганная жертва мошенников осталась на улице.

Полиция возбудила уголовное дело по факту интернет - мошенничества в особо крупном размере. Однако скорее всего денег в Казахстане уже нет.

"Не исключаем, что денежные средства ушли другие государства. По подтвержденным сведениям, было установлено, что звонки осуществлялись с территорией Украины и Соединенных Штатов Америки. Проводятся ряд мероприятий для того, чтобы дать международные поручения, но до этой стадии у нас к ним доступа нет",- прокомментировал первый заместитель начальника УП Караганды Дуйсен Аскаров.

На сегодня полиции удалось добиться приостановления выплат по кредитам. Однако до полного завершения дела еще далеко.

Ранее в ЗКО мошенники заставили мужчину продать две квартиры по заниженной цене, а также оставили его без денег. Его вводили в заблуждение на протяжении длительного времени.

Кроме того, жительница Уральска продала 2-комнатную квартиру после звонка неизвестных, которые перед этим уговорили ее оформить несколько кредитов. Более 9 миллионов тенге она перевела на чужой счет, который ей продиктовали по телефону. И лишь после всех этих манипуляций поняла, что стала жертвой мошенников.

В Кокшетау пенсионерка продала квартиру за 18,5 млн тенге и отдала деньги мошенникам. Они убедили ее, что она помогает правоохранительным органам в проведении спецоперации.

Жительница Актобе, действуя по инструкции якобы "сотрудника КНБ", отдала мошенникам 53 млн тенге, полученные от продажи двух квартир и автомобиля.