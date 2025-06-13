Мужчину заставили продать две квартиры по дешевке в ЗКО

В ЗКО мошенники заставили мужчины продать две квартиры по заниженной цене, а также оставили его без денег. Его вводили в заблуждение на протяжении длительного времени, передает "Мой город".

Начальник управления по противодействию киберпреступности ДП ЗКО Артур Мусагалиев рассказал, что в регионе участились случаи интернет-мошенничества новыми способами. Теперь людей обманывают при общении с ними на протяжении более одного месяца.

"С начала апреля 2025 года зарегистрированы четыре факта интернет-мошенничества, где мошенники вводили в заблуждение потерпевших аж с февраля под предлогом "проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий". В итоге у заявителей похитили не только деньги, но и заставили их продать недвижимое имущество по заниженной цене. В одном из случаев потерпевший продал две квартиры", - рассказал Артур Мусагалиев.

По словам спикера, потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму более 75 миллионов тенге, причем одному из них - на 36 миллионов тенге.

Также Артур Мусагалиев рассказал о том, что мошенники под аналогичным предлогом похитили более 19 миллионов тенге у жителя Теректинского района. Деньги он взял из сбережений в банке, а также оформил кредит.

Тогда свои преступные действия злоумышленники совершали в течение недели. В результате они обманули главу семьи, его супругу и родного брата.

Ранее стало известно, что жительница Уральска продала 2-комнатную квартиру после звонка неизвестных, которые перед этим уговорили ее оформить несколько кредитов. Более 9 миллионов тенге она перевела на чужой счет, который ей продиктовали по телефону. И лишь после всех этих манипуляций поняла, что стала жертвой мошенников.

В Кокшетау пенсионерка продала квартиру за 18,5 млн тенге и отдала деньги мошенникам. Они убедили ее, что она помогает правоохранительным органам в проведении спецоперации.

Жительница Актобе, действуя по инструкции якобы "сотрудника КНБ", отдала мошенникам 53 млн тенге, полученные от продажи двух квартир и автомобиля. Ее убедили, что неизвестные пытаются использовать ее счета и для предотвращения необходимо провести все действия по инструкции.