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Казахстанка продала квартиру после звонка "замначальника полиции" и лишилась миллионов

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Женщина сидит на кровати с телефоном в руках
Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Женщина продала квартиру и почти 10 млн тенге перевела актюбинцу, который уверял, что отдал свою банковскую карту другому человеку и получил за это 100 тысяч тенге. Теперь ему придется отдавать деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на решение суда Актобе.

Как следует из материалов дела, неприятная история случилась с жительницей Уральска. Женщине позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и заместителем начальника ДП ЗКО.

Они сказали, что ее деньгами в банке могут завладеть мошенники и попросили ее оформить кредиты в нескольких банках и погасить задолженность.

Жительница Уральска поверила и оформила сразу несколько кредитов в банке. На этом ее телефонные собеседники не остановились, они заявили, что для того, чтобы установить личности мошенников, она должна продать квартиру.

Хозяйка "двушки" обратилась в агентство недвижимости и там ей помогли продать жилплощадь за 10,5 миллионов тенге. 9 миллионов 200 тысяч тенге она перевела на чужой счет, который ей продиктовали по телефону. И лишь после всех этих манипуляций поняла, что стала жертвой мошенников.

Обманутая смогла узнать личность владельца счета, которым воспользовались аферисты, и подала на него в суд, обвинила в неосновательном обогащении и потребовала вернуть всю перечисленную сумму.

Владельцем счета оказался актюбинец, который заявил, что сам стал жертвой мошенников. У него были финансовые проблемы, а некий Кайрат попросил в аренду его банковскую карточку якобы для вывода биткоинов.

Мужчина отдал карточку и получил за нее 100 тысяч тенге, но о последствиях он не подумал. Он уверял, что сам эти почти 10 миллионов не получал, следовательно, никому ничего не должен.

Но суд решил иначе. В вердикте сказано, что ответчик не подтвердил законные основания получения денег истца, поэтому перечисленное на его счет расценивается как неосновательное обогащение.

Суд обязал его вернуть истцу 9 миллионов 200 тысяч тенге.

Ранее сообщалось, что в Актобе мошенник, уже отбывающий наказание, совершил очередную аферу, находясь в местах лишения свободы. Мужчина обманул предпринимательницу на 700 тыс. тенге, предложив купить у него партию лампочек.

Также стало известно, что жители города доверились рекомендации знакомых и потеряли миллионы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2101781-kazahstanka-prodala-kvartiru-posle-zvonka-zamnachalnika-policii-i-lishilas-millionov/

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