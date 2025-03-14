"Намеренно сбил бывшую жену": павлодарка лишалась ноги после наезда

В Сети появилась информация о том, что в Павлодаре мужчина намеренно сбил автомобилем бывшую гражданскую жену. Женщина получила тяжелые травмы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Об инциденте, произошедшем в Павлодаре утром 6 января 2025 года, написал Telegram-канал Halyqstan. Бывшего гражданского супруга женщины подозревают в том, что он находился за рулем транспортного средства.

"Женщина пыталась выйти из машины после поездки, но водитель удерживал ее. Когда она смогла вырваться и побежала к остановочному павильону, мужчина направил автомобиль прямо на бывшую жену. От удара ее прижало к металлической конструкции, что и стало причиной серьезных травм", - говорится в посте.

Очевидцы незамедлительно вызвали скорую помощь. По информации Telegram-канала, врачи диагностировали у пострадавшей множественные переломы таза, разрывы мягких тканей и значительную кровопотерю, а также ей потребовалась ампутация одной из ног.

В Сети появилось видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент наезда.

"На кадрах видно, как водитель целенаправленно направляет машину на женщину, прижимая ее к павильону", - отметили в публикации.

В пресс-службе ДП Павлодарской области рассказали, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью проведено расследование.

"Подозреваемый находится под стражей. Уголовное дело передано в суд", - сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что 32-летнему жителю области Абай назначили 25 суток ареста за повторное избиение бывшей жены. До этого женщина простила экс-супруга в суде, и мужчина избежал наказания.

А в Костанайской области вынесли приговор мужчине за похищение бывшей жены и общих детей с применением насилия. По материалам суда, он угрожал ножом. Женщина заявила, что простила экс-супруга. Его приговорили к 8 годам лишения свободы.