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    Происшествия

      Наехал на машине и придавил к стене: павлодарца осудили за попытку убийства бывшей жены

      Опубликовано:

      Бывшего сожителя подозревают в наезде
      На месте происшествия. Кадр из видео: t.me/halyqstan

      В Павлодаре суд пришел к выводу, что мужчина покушался на жизнь бывшей жены. После наезда его автомобиля она получила тяжелые травмы и лишилась ноги, передает Pavlodarnews.kz.

      На скамье подсудимых в специализированном межрайонном суде по уголовным делам оказался 41-летний руководитель одного из ТОО. Его обвинили в покушении на убийство (ч.3 ст.24 - ч.1 ст. 99 УК РК).

      Выяснилось, что 6 января этого года мужчина подвозил потерпевшую к павильону на улице Машхура Жусупа. По дороге они поссорились.

      По словам судьи Кудабая Султанова, женщина вышла из автомобиля и побежала к павильону, а подсудимый направил машину в ее сторону, ускорился, наехал, а потом придавил к стене.

      По материалам дела, выйдя из салона внедорожника, мужчина не побежал к кричащей от боли пострадавшей, а осмотрел свой автомобиль. Это подтвердила видеозапись.

      Кудабай Султанов пояснил, что доводы стороны защиты о неисправности машины, на которой подсудимый наехал на свою гражданскую супругу, не подтвердила экспертиза. 

      Под стражу павлодарца взяли 8 февраля.

      "Назначить наказание в виде лишения свободы на 8 лет с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - зачитал приговор судья.

      Кроме того, в пользу потерпевшей подсудимому предстоит выплатить компенсацию материального ущерба на сумму 1 212 160 тенге и 15 миллионов тенге - за моральный вред. 

      Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. 

      В соответствии с ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

      Напомним, в Сети появилось видео с камер наблюдения, на котором был запечатлен момент наезда на женщину в Павлодаре. Машина прижала ее к павильону. Скорую помощь для нее вызвали очевидцы.

      Женщина получила множественные травмы: закрытые переломы, ушибленные размозженные раны. Ей ампутировали левую ногу.

      В департаменте полиции рассказали, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью провели расследование.

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