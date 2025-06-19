Наехал на машине и придавил к стене: павлодарца осудили за попытку убийства бывшей жены

В Павлодаре суд пришел к выводу, что мужчина покушался на жизнь бывшей жены. После наезда его автомобиля она получила тяжелые травмы и лишилась ноги, передает Pavlodarnews.kz.

На скамье подсудимых в специализированном межрайонном суде по уголовным делам оказался 41-летний руководитель одного из ТОО. Его обвинили в покушении на убийство (ч.3 ст.24 - ч.1 ст. 99 УК РК).

Выяснилось, что 6 января этого года мужчина подвозил потерпевшую к павильону на улице Машхура Жусупа. По дороге они поссорились.

По словам судьи Кудабая Султанова, женщина вышла из автомобиля и побежала к павильону, а подсудимый направил машину в ее сторону, ускорился, наехал, а потом придавил к стене.

По материалам дела, выйдя из салона внедорожника, мужчина не побежал к кричащей от боли пострадавшей, а осмотрел свой автомобиль. Это подтвердила видеозапись.

Кудабай Султанов пояснил, что доводы стороны защиты о неисправности машины, на которой подсудимый наехал на свою гражданскую супругу, не подтвердила экспертиза.

Под стражу павлодарца взяли 8 февраля.

"Назначить наказание в виде лишения свободы на 8 лет с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - зачитал приговор судья.

Кроме того, в пользу потерпевшей подсудимому предстоит выплатить компенсацию материального ущерба на сумму 1 212 160 тенге и 15 миллионов тенге - за моральный вред.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

В соответствии с ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Напомним, в Сети появилось видео с камер наблюдения, на котором был запечатлен момент наезда на женщину в Павлодаре. Машина прижала ее к павильону. Скорую помощь для нее вызвали очевидцы.

Женщина получила множественные травмы: закрытые переломы, ушибленные размозженные раны. Ей ампутировали левую ногу.

В департаменте полиции рассказали, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью провели расследование.