Главврача арестовали за пьяное вождение в Костанайской области

И.о. главврача Костанайской областной больницы арестовали за вождение в нетрезвом виде - его также лишили прав, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу УОЗ региона.

В ведомстве подтвердили информацию о том, что в отношении исполняющего обязанности главного врача областной больницы судом назначен административный арест за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В УОЗ добавили, что инцидент произошел в ночь на 22 июня, в личное время, в выходной день - в ведомстве рассматривают случившееся как нарушение норм поведения, допускаемое гражданином, однако оно не связано с исполнением профессиональных обязанностей.

"После исполнения судебного решения с сотрудником будет проведена профилактическая беседа, по итогам которой будет принято соответствующее кадровое решение. Мы подчёркиваем, что каждый гражданин, вне зависимости от должности и статуса, несет персональную ответственность за свои действия и равен перед законом", - заявили в УОЗ.

В ведомстве сообщили, что ему назначено 15 суток административного ареста и лишение водительских прав сроком на 7 лет.

На судебном заседании мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном.