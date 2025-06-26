Главврача арестовали за пьяное вождение в Костанайской области
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И.о. главврача Костанайской областной больницы арестовали за вождение в нетрезвом виде - его также лишили прав, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу УОЗ региона.
В ведомстве подтвердили информацию о том, что в отношении исполняющего обязанности главного врача областной больницы судом назначен административный арест за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В УОЗ добавили, что инцидент произошел в ночь на 22 июня, в личное время, в выходной день - в ведомстве рассматривают случившееся как нарушение норм поведения, допускаемое гражданином, однако оно не связано с исполнением профессиональных обязанностей.
"После исполнения судебного решения с сотрудником будет проведена профилактическая беседа, по итогам которой будет принято соответствующее кадровое решение. Мы подчёркиваем, что каждый гражданин, вне зависимости от должности и статуса, несет персональную ответственность за свои действия и равен перед законом", - заявили в УОЗ.
В ведомстве сообщили, что ему назначено 15 суток административного ареста и лишение водительских прав сроком на 7 лет.
На судебном заседании мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2259477-glavvracha-arestovali-za-pyanoe-vozhdenie-v-kostanayskoy-oblasti/
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