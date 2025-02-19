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"Самая жесткая санкция в мире": депутат предлагает пересмотреть ответственность за "пьяную" езду в Казахстане

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Нетрезвый водитель
Пьяный водитель. Иллюстративное фото: ambrozinio / Getty Images

Депутат Мажилиса Николай Арсютин на заседании мажилиса раскритиковал практику лишения прав на вождение на 7 лет из-за "пьяной" езды в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Николай Арсютин напомнил, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, а также передача управления такому лицу влечет административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7лет.

"Граждане отмечают, что лишение права управления транспортным средством на 7 лет является одной из самых жестких санкций в мире. При этом норма не учитывает степень тяжести правонарушения (отсутствие ДТП, минимальный уровень алкоголя и т. д.)", - заявил он.

Как считает спикер, граждане, особенно работающие водителями, фактически теряют источник дохода, оставляя свои семьи без финансовых средств.

"Существуют нарекания к объективности методов установления состояния опьянения, включая возможные ошибки при тестировании на алкоголь и наркотики. Между тем в большинстве стран наказания более гибкие, учитывающие степень опьянения и обстоятельства правонарушения, что снижает социальные и коррупционные риски", - подчеркнул Арсютин.

В связи с этим мажилисмен попросил правительство предоставить аргументированный анализ - какие в настоящее время есть обоснования по сохранению установленных мер (административный арест на 15 суток и лишение прав на 7 лет) в контексте уже имеющейся правоприменительной практики.

Между тем, по данным депутата, в Германии предусмотрены градации ответственности в зависимости от уровня опьянения:

  • до 0,5‰ (промилле) алкоголя - штраф;
  • 0,5–1,1‰ - штраф и временное лишение прав;
  • свыше 1,1‰ - уголовная ответственность.

Во Франции, по данным Арсютина, за превышение 0,5‰ предусмотрен штраф и временное лишение прав на 3 года, но наказание ужесточается в случае ДТП или отказа от теста.

А в США наказание варьируется от штрафов и обязательных курсов до тюремного заключения. Но срок лишения прав редко превышает 3-5 лет. В соседней России, как отмечает депутат, лишение прав за первое нарушение на срок от 1,5 до 2 лет.

Напомним, в прошлом году группа автолюбителей Казахстана выступила за смягчение наказания за езду в нетрезвом виде и создала петицию об этом. Как заявил автор, вокруг данной инициативы сплотилось множество водителей со всей страны. В МВД еще тогда отвечали, готовы ли идти на уступки автомобилистам.

Позже на это предложение ответили в МВД, заявив, что не видят необходимости в пересмотре меры наказания, а также считают ее весьма "адекватной".

Отметим, ответственность за езду в пьяном виде предусмотрена статьей 608 КоАП РК.

Согласно части 1 этой статьи, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Если управление автотранспортом в пьяном виде повлекло причинение потерпевшему вреда здоровью, но признаков уголовно наказуемого деяния нет, то виновному грозит арест на 20 суток и лишение прав на 7 лет.

При повторном нарушении водителю грозит арест на 25 суток и лишение водительских прав на 9 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2222088-samaya-zhestkaya-sankciya-v-mire-deputat-predlagaet-peresmotret-otvetstvennost-za-pyanuyu-ezdu-v-kazahstane/