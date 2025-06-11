Смягчение наказания за пьяное вождение в Казахстане: МВД выпустило заявление

В МВД категорично ответили на предложение смягчить наказание за пьяное вождение в Казахстане, передает NUR.KZ. В полиции исключили возможность любых послаблений.

Ответ МВД на предложение был опубликован на информационном портале Polisia.kz. Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев заявил, что в последнее время группа граждан "выступает с необоснованными требованиями" отменить наложенное на них наказание за управление автотранспортом в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.

Алекешев подчеркнул, что МВД "категорически против любых послаблений", предусмотренных статьей 608 Кодекса об административных правонарушениях.

"Строгие меры, включая 7-летнее лишение водительских прав, введены в 2020 году не случайно. Это не просто цифра в законе, а барьер между жизнью и смертью на наших дорогах. За последние пять лет пьяные водители стали причиной 2,5 тыс. аварий, в которых погибли более 460 человек. Свыше 3 300 получили ранения.

За этими данными - человеческие трагедии: потерянные жизни, разрушенные семьи, боль детей, оставшихся сиротами, родителей, потерявших сыновей и дочерей. Пьяный за рулем - это не просто нарушитель, это - потенциальный убийца", - заявили в МВД.

Отмечается, что один из трагических случаев произошел в Алматы: пьяный водитель сбил троих работников дорожной службы, двое из них погибли. В полиции добавили, что погибшие люди "просто выполняли свою работу и больше домой не вернулись".

"Эта трагедия - прямое последствие безответственного поведения, которому не место на дороге. Вместе с тем принятые меры уже дают положительный эффект. Несмотря на рост автопарка, количество задержанных пьяных водителей снижается. Это значит, что строгие меры работают. Они не только наказывают, они удерживают от преступления.

Во многих странах наказание еще строже - вплоть до пожизненного лишения прав и конфискации автомобиля. Мы убеждены: жизнь человека важнее необоснованных требований тех, кто осознанно нарушает закон и порядок. Министерство внутренних дел считает любые предложения об отмене либо смягчении наказания недопустимыми", - отметил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Напомним, в прошлом году группа автолюбителей Казахстана выступила за смягчение наказания за езду в нетрезвом виде и создала петицию об этом. Как заявил автор, вокруг данной инициативы сплотилось множество водителей со всей страны.

Кроме того, депутат мажилиса Николай Арсютин раскритиковал практику лишения прав на вождение на 7 лет из-за "пьяной" езды в Казахстане и выступил с предложением смягчить наказание.

Позже на это предложение ответили в МВД, заявив, что не видят необходимости в пересмотре меры наказания, а также считают ее весьма "адекватной". А в феврале этого года в полиции снова высказались с категоричным "нет".