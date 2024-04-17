Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Смягчить наказание за езду в пьяном виде предложили в Казахстане: что ответили в МВД

Опубликовано:

Мужчина ведет автомобиль
Водитель. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Вице-министр внутренних дел РК Игорь Лепеха на заседании мажилиса ответил на предложение смягчить наказание за вождение в пьяном виде, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным МВД, ежегодно в Казахстане по вине нетрезвых водителей совершается порядка 500 ДТП, в которых погибает около 100 человек, еще 600 - получают травмы различной степени тяжести.

За последние 6 лет, с 2018 по 2023 годы, выявлено 148 тысяч фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Только за прошлый год полицейские установили 22 тыс. пьяных водителей.

"Я считаю, что мера (о наказании за езду в пьяном виде - прим. ред.) абсолютно нужная и абсолютно адекватная, и нет необходимости ее пересматривать", - заявил Лепеха.

Он отметил, что, во-первых, если человек садится за руль в пьяном, то для него неважно, какая санкция за это предусмотрена.

"Второе: мы говорим про водителей, которые лишены прав. Давайте спросим семьи погибших по вине нетрезвых водителей?

И третье: мы тоже анализируем, кто обращается и сколько обращается. Я хочу сказать, что во многом сейчас есть различные технологии, накрученные. Фактически этих людей не так много, это (обращения о смягчении наказания - прим. ред.) накручивается одними и теми же людьми", - заявил вице-министр.

Он добавил, что в некоторых странах у пьяных водителей и вовсе изымают транспортные средства.

"Смягчать ответственность я считаю нецелесообразным, так как снижения ДТП по вине пьяных водителей у нас не наблюдается. Вот эти 22 тысячи водителей, я хочу сказать, что фактически их больше на сегодня.

Вы знаете, правила остановки транспортных средств жестко регламентированы, и если водитель не нарушает ПДД, мы его не останавливаем. Если бы мы проводили, как во многих скандинавских странах целевые рейды, это количество было бы в два раза больше", - добавил Лепеха.

Напомним, ранее сообщалось, что группа автолюбителей Казахстана выступила за смягчение наказания за езду в нетрезвом виде и создала петицию об этом. Как заявил автор, вокруг данной инициативы сплотилось множество водителей со всей страны. В МВД еще тогда отвечали, готовы ли идти на на уступки автомобилистам.

Отметим, ответственность за езду в пьяном виде предусмотрена статьей 608 КоАП РК.

Согласно части 1 этой статьи, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Если управление автотранспортом в пьяном виде повлекло причинение потерпевшему вреда здоровью, но признаков уголовно наказуемого деяния нет, то виновному грозит арест на 20 суток и лишение прав на 7 лет.

При повторном нарушении водителю грозит арест на 25 суток и лишение водительских прав на 9 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2086280-na-predlozhenie-smyagchit-nakazanie-za-ezdu-v-pyanom-video-otvetili-v-mvd/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.