МИД подтвердил задержание двух казахстанцев в Индонезии

В пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана прокомментировали информацию о задержании двух казахстанцев в Индонезии, передает NUR.KZ.

Как сообщил корреспонденту NUR.KZ официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, на территории Индонезии задержаны двое граждан Казахстана.

"Они подозреваются в совершении уголовного правонарушения, связанном с незаконным оборотом наркотических средств. В данный момент компетентными органами Индонезии в отношении указанных лиц проводится досудебное расследование, в связи с чем иная информация не подлежит разглашению.

Посольство Казахстана в Джакарте поддерживает связь с органами следствия и родными обвиняемых. Вопрос находится на контроле казахстанских дипломатов", - сообщили в МИД.

Напомним, сегодня зарубежные СМИ сообщили, в Индонезии арестовали 285 человек, подозреваемых в торговле наркотиками. Среди арестованных указаны двое казахстанцев.

В статье отмечалось, что Индонезия является крупным центром наркоторговли в Юго-Восточной Азии, несмотря на строгие законы о наркотиках, а осужденных контрабандистов иногда расстреливают.

Ранее подозреваемого в производстве мефедрона казахстанца задержали в России. Сообщалось, что прокуратура принимает меры для экстрадиции подозреваемого в Республику Казахстан.

Также в начале месяца в столице Албании Тиране был задержан и заключен под стражу казахстанец, находившийся в международном розыске за мошенничество в крупном размере.

Летом прошлого года в США заявили об аресте казахстанца и россиянина. Их подозревают в кибермошенничестве. СМИ писали, что в случае обвинительного приговора арестованным грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.