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Подозреваемого в производстве мефедрона казахстанца задержали в России

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Наручники
Наручники. Иллюстративное фото: Ignatiev/Getty Images

В России задержан гражданин Казахстана, организовавший нарколабораторию на территории нашей страны, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

Сообщается, что в Свердловской области Российской Федерации задержан гражданин Казахстана, якобы организовавший нарколабораторию на территории нашей страны.

"Задержанный в 2024 году приобрел на территории области частный дом, где производил наркотики - мефедрон, в особо крупном размере. По данному факту начато досудебное расследование по ст.297 Уголовного кодекса.

В настоящее время прокуратура принимает меры для экстрадиции подозреваемого в Республику Казахстан. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет", - сообщили в прокуратуре.

Добавим, ранее двоих жителей Алматы задержали в Астане по подозрению в организации подпольного производства психотропных веществ и поставке их в столицу.

До этого в Талгарском районе Алматинской области ликвидировали нарколабораторию промышленного масштаба. Из незаконного оборота изъяли 100 кг мефедрона.

Также в одном из домов поселка Жанакорган выявили плантацию с кустами каннабиса в количестве более 4 тыс. штук. Подозреваемого задержали.

Ранее КНБ при координации Генеральной прокуратуры был пресечен региональный канал поставок наркотических средств из южных областей Казахстана в Астану. Десятки мешков с наркотиками нашли в машине у водителя на трассе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2250132-podozrevaemogo-v-proizvodstve-mefedrona-kazahstanca-zaderzhali-v-rossii/