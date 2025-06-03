Казахстанец задержан в Албании

В столице Албании Тиране задержан и заключен под стражу казахстанец, находившийся в международном розыске за мошенничество в крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в Албании по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан казахстанец - он находился в международном розыске за мошенничество в крупном размере.

"В 2023 году мужчина, находясь в городе Алматы и открыв частную школу, под предлогом предоставления платных подготовительных курсов для поступления в ВУЗы обманул 10 граждан. Общий ущерб составил 10,5 млн тенге", - сообщается в публикации.

МВД предупреждает, что злоумышленники предлагают обучающие курсы с заманчивыми предложениями: низкая цена, быстрые результаты, эксклюзивные методики, лучший преподавательский состав.

Основные признаки мошеннических курсов:

отсутствие лицензии и официальной регистрации;

нет прозрачной информации о преподавателях и программе;

требование полной оплаты без договора;

отсутствие отзывов на независимых платформах.

"Если вы стали жертвой мошенников, обращайтесь в полицию!" - призывают правоохранители.

Добавим, также сегодня сообщалось, что в Алматы начато досудебное расследование по факту хищения денег, собранных с родителей несовершеннолетних под предлогом участия детей в международном конкурсе.

Ранее в январе родители школьников обвинили учебный центр в обмане на миллионы тенге в Актау. Сообщалось, что родителям предложили акцию: при предоплате за год предоставили скидку в 20%. В конце декабря занятия шли с перебоями, а потом и вовсе прекратились.

В прошлом году вокруг частного образовательного центра в Алматы также разгорелся скандал - родители выпускников обвинили центр в мошенничестве. Полиция возбудила дело. Сообщалось, что родители выпускников школ заплатили центру миллионы тенге, чтобы их дети сначала прошли подготовительные курсы дома, а потом отправились учиться за границу, но в итоге никто никуда не поехал.

Добавим, также мы рассказывали об алматинке, которая смогла вернуть часть денег за онлайн-курсы английского языка – она оплатила год обучения, но после нескольких занятий поняла, что программа ей не подходит. В итоге женщине удалось вернуть 840 тыс. тенге.