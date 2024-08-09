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В США заявили об аресте казахстанца и россиянина. Их подозревают в кибермошенничестве

Опубликовано:

Хакер
Хакер. Иллюстративное фото: pixabay.com

Гражданин Казахстана Александр Ходырев арестован в США. Его обвиняют в администрировании интернет-платформы для незаконного заработка, передает NUR.KZ со ссылкой на суд США.

Как следует из ордера на арест, согласно показаниям агента ФБР, специализирующегося на кибер-преступности, Александр Ходырев совместно с россиянином Павлом Кублицким администрировали интернет-платформу WWH.

Платформа, по версии следствия, являлась торговой площадкой данных для киберпреступности, включая личную идентификационную информацию (даты рождения, адреса, номера социального страхования и т. д.), вредоносное ПО, поддельные документы, удостоверяющие личность, учетные данные банковского счета и учетные данные PayPal. В дополнение к функции торговой площадки пользователи WWH используют функции форума сайта для продвижения себя и предлагаемых нелегальных товаров, сообщается в показаниях агента.

"Информация от Digital Ocean (хостинг-компании - прим. ред.) ясно показала, что единственной целью и намерением WWH было продвижение и содействие преступной деятельности", - утверждается в показаниях.

Примечательно, что в показаниях агента ФБР указано на наличие в правилах WWH запрета пользователям осуществлять преступную деятельность "в странах СНГ, включая такие страны, как Россия (родина Кублицкого), Казахстан (родина Ходырева), Армения, Украина и Беларусь".

Кублицкий и Ходырев вместе прибыли во Флориду, США, в 2022 году и запросили убежище, сообщается в ордере. Они вели роскошный образ жизни и не были официально трудоустроены. При этом Кублицкий арендовал "роскошный кондоминиум" во Флориде, а Ходырев в 2023 году купил спортивный автомобиль Chevrolet Corvette стоимостью примерно 110 тысяч долларов.

РИА Новости сообщают, что подозреваемые были арестованы во Флориде еще в минувший вторник, первые слушания по их делу назначены на 9 августа.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в МИД РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2146704-kazahstanca-i-rossiyanina-arestovali-v-ssha/

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