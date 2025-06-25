СМИ: Двоих казахстанцев арестовали в Индонезии

Власти Индонезии заявили, что арестовали 285 человек, подозреваемых в торговле наркотиками. Среди арестованных указаны двое казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на Times of India.

Как сообщает издание, власти Индонезии заявили, что арестовали 285 человек, подозреваемых в торговле наркотиками, в том числе 29 женщин и семь иностранцев, и изъяли более полтонны наркотиков в ходе двухмесячной операции.

Глава Национального агентства по борьбе с наркотиками Мартинус Хуком сообщил, что в ходе операции, проводившейся с апреля по июнь в 20 провинциях, были также раскрыты схемы отмывания денег двумя наркосиндикатами и конфискованы активы на сумму более 26 миллиардов рупий (около 1,5 млн долларов США).

Один из заместителей главы агентства уточнил, что власти изъяли 683 885 грамм (0,68 тонны) метамфетамина, марихуаны, экстази, ТГК, гашиша и амфетамина.

По его словам, среди задержанных по этому делу семи иностранных граждан были американец, двое казахстанцев, двое малазийцев, индиец и австралиец.

Индонезия является крупным центром наркоторговли в Юго-Восточной Азии, несмотря на строгие законы о наркотиках, а осужденных контрабандистов иногда расстреливают, отмечается в статье.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием по ситуации в Министерство иностранных дел РК.

Напомним, ранее подозреваемого в производстве мефедрона казахстанца задержали в России. Сообщалось, что прокуратура принимает меры для экстрадиции подозреваемого в Республику Казахстан.

Также в начале месяца в столице Албании Тиране был задержан и заключен под стражу казахстанец, находившийся в международном розыске за мошенничество в крупном размере.

Летом прошлого года в США заявили об аресте казахстанца и россиянина. Их подозревают в кибермошенничестве. СМИ писали, что в случае обвинительного приговора арестованным грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.