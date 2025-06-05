Четыре МФО лишили лицензии в Алматы

В Алматы на три месяца приостановили деятельность четырех микрофинансовых организаций из-за нарушений, передает NUR.KZ со ссылкой на АРРФР.
По информации Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, размещенной на официальном сайте, в Алматы на три месяца приостановлены действия лицензий четырех МФО:
- ТОО "Hava Finance";
- ТОО "POS Credit";
- ТОО "SF Offline";
- ТОО "Салем Кредит".
Основанием для приостановления действия лицензии явилось нарушение пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов.
Сообщается, что такое решение влечет запрет на заключение микрофинансовой организацией новых договоров о предоставлении микрокредита, в том числе на продление срока действия действующих договоров о предоставлении микрокредита и их изменение, предусматривающее увеличение обязательств и ответственности микрофинансовой организации, а также обязательств и ответственности заемщика.
"Микрофинансовая организация, действие лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности которой приостановлено, обязана выполнить принятые на себя обязательства по ранее заключенным договорам о предоставлении микрокредита", - сообщили в ведомстве.
Клиенты МФО, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства перед МФО в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении микрокредита.
Ранее сообщалось, что в Агентстве по финмониторингу рассказали подробности дела против шести микрофинансовых организаций - организатора МФО задержали, его имущество под арестом.
Позже стало известно, что часть заемщиков освободили от обязательств перед МФО по решению суда, а организации обязали вернуть деньги.
А в прошлом году в Казахстане закрылось 29 МФО. Однако микрокредиты, которые они выдали, не "сгорели", и заемщики все равно должны отдавать долги.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2252814-chetyre-mfo-lishili-licenzii-v-almaty/