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Четыре МФО лишили лицензии в Алматы

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Деньги в руках у женщины
Женщина держит пачку денег в руке. Иллюстративное фото: voffkatw/Getty Images

В Алматы на три месяца приостановили деятельность четырех микрофинансовых организаций из-за нарушений, передает NUR.KZ со ссылкой на АРРФР.

По информации Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, размещенной на официальном сайте, в Алматы на три месяца приостановлены действия лицензий четырех МФО:

  1. ТОО "Hava Finance";
  2. ТОО "POS Credit";
  3. ТОО "SF Offline";
  4. ТОО "Салем Кредит".

Основанием для приостановления действия лицензии явилось нарушение пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов.

Сообщается, что такое решение влечет запрет на заключение микрофинансовой организацией новых договоров о предоставлении микрокредита, в том числе на продление срока действия действующих договоров о предоставлении микрокредита и их изменение, предусматривающее увеличение обязательств и ответственности микрофинансовой организации, а также обязательств и ответственности заемщика.

"Микрофинансовая организация, действие лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности которой приостановлено, обязана выполнить принятые на себя обязательства по ранее заключенным договорам о предоставлении микрокредита", - сообщили в ведомстве.

Клиенты МФО, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства перед МФО в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении микрокредита.

Ранее сообщалось, что в Агентстве по финмониторингу рассказали подробности дела против шести микрофинансовых организаций - организатора МФО задержали, его имущество под арестом.

Позже стало известно, что часть заемщиков освободили от обязательств перед МФО по решению суда, а организации обязали вернуть деньги.

А в прошлом году в Казахстане закрылось 29 МФО. Однако микрокредиты, которые они выдали, не "сгорели", и заемщики все равно должны отдавать долги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2252814-chetyre-mfo-lishili-licenzii-v-almaty/