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Арестованы 2 дома, BMW X6 и Toyota Tundra за 225 млн: о деле против руководства МФО рассказали в АФМ

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Сотрудники АФМ на обыске
Сотрудники АФМ на обыске. Кадр из видео: instagram.com/afm_rk

В Агентстве по финмониторингу рассказали подробности дела против шести микрофинансовых организаций - организатора МФО задержали, его имущество под арестом, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

В ведомстве напомнили, что расследование ведется в отношении руководства шести микрофинансовых организаций (МФО):

  • "Creditum";
  • "Sofi Finance";
  • "Hava Finance";
  • "SF Offline";
  • "POS Credit";
  • "Салем Кредит".

Их обвиняют в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности.

На счета микрофинансовых организаций наложен арест на сумму 1,8 млрд тенге, а также на кредитный портфель в размере 30 млрд тенге.

"Организатор МФО помещен под стражу сроком на 2 месяца. На его 2 жилых дома и автомашины BMW X6 и Toyota Tundra общей стоимостью 225 млн тенге наложен арест", - проинформировали в АФМ.

Расследование продолжается.

Напомним, как ранее сообщали в АФМ, в результате незаконной деятельности этих шести МФО был нанесен ущерб на 30 млрд тенге.

По версии следствия, заемщиков МФО, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями. При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика. За эту "услугу" взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку.

В итоге, как сообщает ведомство, заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита.

От действий организаций пострадало больше 327 тыс. человек.

Позже стало известно, что часть заемщиков освободили от обязательств перед МФО по решению суда, а организации обязали вернуть деньги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2235513-arestovany-2-doma-bmw-x6-itoyota-tundra-za-225-mln-o-dele-protiv-rukovodstva-mfo-rasskazali-v-afm/