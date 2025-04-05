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Пострадали 327 тыс. человек: заемщиков МФО освободили от обязательств в Алматы

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Тенге и калькулятор
Деньги. Иллюстративное фото: amixstudio / Getty Images

Заемщики были освобождены от обязательств перед МФО в рамках процесса о противоправной деятельности шести таких организаций, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как отметли в ведомстве, решением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка лишены лицензий на осуществление микрофинансовой деятельности две компании, а также проводится проверка в отношении еще четырех аффилированных МФО.

Установлено, что эти организации действовали как единая структура, использовали один офис, где работали более 200 сотрудников.

А их деятельность находилась под контролем лиц из зарубежных стран.

"Суд удовлетворил иски граждан о признании 130 договоров гарантии недействительными, таким образом заемщики освобождены от обязательств, а МФО обязаны вернуть полученные средства", - , говорится в сообщении.

В АФМ напомнили, что в результате их действий пострадало более 327 тыс. человек, а причиненный ущерб составил 30 млрд тенге.

По инициативе Агентства прокуратурой Алматы внесен иск в суд в интересах 327 тыс. граждан.

Недавно сообщалось, что Агентством РК по финансовому мониторингу в Алматы выявлена противоправная деятельность шести микрофинансовых организаций.

В отношении руководства "МФО "Creditum", "МФО "Sofi Finance", "МФО "Hava Finance", "МФО "SF Offline", "МФО "POS Credit", "МФО "Салем Кредит" начали расследование по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности.

В результате незаконной деятельности указанных МФО причинен ущерб по предварительным данным в размере 30 млрд тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2233365-postradali-327-tys-chelovek-zaemshchikov-mfo-osvobodili-ot-obyazatelstv-v-almaty/