"Хватает за волосы, кидает": воспитателя детского сада заподозрили в избиении малышей в Павлодаре

Полиция Павлодарской области возбудила уголовное дело после того, как в Сети появились видео с участием воспитателя одного из детских садов города, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В Telegram-канале Meganews.kz опубликовали видео с информацией о том, что в одном из детских садов Павлодара воспитатель грубо обращается с дошкольниками.

"Женщина, предположительно воспитатель, грубо обращается с дошкольниками - она хватает малышей за волосы, толкает, кидает и наносит удары по голове", - сказано в публикации.

А в Instagram-аккаунте "Типичный Павлодар" опубликовано видео из детского сада, на кадрах которого родители изучают записи с камер наблюдения.

Публикации прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования. Будет дана правовая оценка действиям руководства детского сада", - сообщили в ДП.

Ранее в Сети появилась информация, что в одном из детских садов Астаны воспитательница избивала ребенка. Публикацию прокомментировали в полиции - заведено дело.

До этого в Сети также было опубликовано видео, на котором, предположительно, воспитатель детсада в Алматы закрывает рот ребенка рукой, не давая ему дышать. В ДП сообщили о возбуждении уголовного дела. Позже стало известно, что деятельность филиала детсада, воспитателя которого обвиняют в том, что она душила ребенка, остановлена. Владелица учреждения опубликовала видеообращение по произошедшему.

А в конце января в социальных сетях распространилось видео из детского сада в Атырау - на кадрах видно, как воспитатель пинает ребенка. В полиции заявили о возбуждении дела.