Женщина отдала лжериелтору 40 млн тенге в Астане

В Астане задержали подозреваемых в совершении жилищных мошенничеств. В одном случае сумма ущерба составила 40 млн тенге, во втором - 1,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, в Астане в полицию поступило сразу несколько заявлений от граждан, пострадавших от мошенников, которым обещали помочь с приобретением жилья.

В первом случае 45-летняя женщина представилась риелтором. Завоевав доверие жительницы столицы, она пообещала оказать содействие в покупке квартиры на выгодных условиях. У потерпевшей не было собственного жилья, она снимала квартиру, поэтому согласилась, поясняют в полиции.

"Мошенница получила от нее 40 млн тенге и скрылась. Позже выяснилось, что подозреваемая причастна как минимум к девяти аналогичным эпизодам. Она задержана, ведется досудебное расследование", - сообщили в МВД.

Во втором случае 35-летний мужчина обманул женщину, пообещав помощь в приобретении жилья в строящемся доме.

"Потерпевшая передала ему более 1,5 млн тенге наличными. Установлено, что злоумышленник также ранее использовал подобную схему. Подозреваемый задержан, проводится расследование", - добавили в МВД.

Полиция призывает граждан быть внимательными при сделках с недвижимостью, проверять документы и не передавать деньги без заключения официальных договоров.

Напомним, в ЗКО мошенники заставили мужчину продать две квартиры по заниженной цене, а также оставили его без денег. Мужчину вводили в заблуждение на протяжении длительного времени.

Также в Алматы полицейские задержали девушку, которую подозревают в мошенничестве. По версии полиции, она сдавала в аренду квартиру, которой на деле у нее нет.

А в Кокшетау пенсионерка продала квартиру за 18,5 млн тенге и отдала деньги мошенникам. Они убедили ее, что она помогает правоохранительным органам в проведении спецоперации.