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"Тратила на личные нужды": жители Алматы отдали деньги за несуществующие квартиры

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Подозревамая
Подозревамая. Фото: Polisia.kz

В Алматы полицейские задержали девушку, которую подозревают в мошенничестве. По версии полиции, она сдавала в аренду квартиру, которой на деле у нее нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным медиапортала МВД Polisia.kz, в Алматы задержана подозреваемая в мошенничестве.

"Женщина размещала в популярных приложениях ложные объявления об аренде квартир в Алматы. У нее не было собственного жилья. Она получала предоплату от людей, которые хотели снять у нее квартиру, но после этого переставала выходить на связь, а деньги тратила на личные нужды. В полицию поступило около 15 обращений от пострадавших", - рассказали в ведомстве.

Полиция напомнила, что перед арендой жилья нужно проверять документы и не переводить предоплату.

Добавим, что согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее в Астане полицейские задержали 29-летнюю женщину, подозреваемую в сдаче в аренду несуществующих домов в городах Астана, Алматы и на базе отдыха "Бурабай".

Похожее дело расследуют в Алматы. По версии следствия, 40-летняя женщина зарекомендовала себя "универсальной помощницей", одним обещая помочь с жильем через благотворительный фонд, а другим - сдавая в аренду несуществующие квартиры через интернет.

Также сообщалось, что в Алматы раскрыли мошенническую схему со сдачей в аренду несуществующих квартир в элитных ЖК. По подозрению в мошенничестве была задержана жительница Шымкента.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2255316-tratila-na-lichnye-nuzhdy-zhiteli-almaty-otdali-dengi-za-nesushchestvuyushchie-kvartiry/