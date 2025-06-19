Экс-судье Светлане Жолмановой вынесли приговор в Алматы

Экс-судью Светлану Жолманову, задержанную осенью 2024 года, осудили на 10 лет лишения свободы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу горсуда.

Ее обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы она, под предлогом оказания содействия в приобретении недвижимости и участия в тендерных проектах, путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами граждан на сумму более 1 млрд тенге.

В ходе расследования было выявлено 48 эпизодов. Дело было направлено в суд с обвинительным актом по статье 190 УК РК.

Сегодня в Медеуском районном суде Жолмановой вынесли приговор - ее признали виновной и осудили на 10 лет лишения свободы.

Напомним, несколько лет назад судью Медеуского района Алматы Светлану Жолманову заподозрили в совершении действий, связанных с содействием заинтересованным лицам в вынесении судебных решений в их пользу.

Позднее ситуацию прокомментировали в горсуде, сообщив, что найдены были только 10 тысяч долларов, тогда как в соцсетях стала распространяться информация, что у судьи якобы изъяли 4500 долларов в кабинете, 2 800 000 долларов дома и 600 000 долларов в машине.

Сама Жолманова тогда рассказала свою версию ситуации. Она сообщила, что найденные 10 тыс. долларов - ее личные и предназначались для первоначального взноса для покупки квартиры для матери.

А осенью прошлого года в социальных сетях распространилась информация о задержании экс-судьи Медеуского районного суда Светланы Жолмановой. В полиции сообщили, что ее задержали по подозрению в мошенничестве.

В марте этого года говорилось, что расследование в отношении судьи завершено.