Экс-судью Светлану Жолманову задержали в Алматы

В социальных сетях распространилась информация о задержании экс-судьи Медеуского районного суда Светланы Жолмановой – в полиции прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Сведения о том, что в южной столице задержана экс-судья, появились в Telegram-канале Nege Aqsha – сообщалось, что ее подозревают в мошенничестве.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматы сообщили, что по факту мошенничества Управлением полиции Медеуского района действительно возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемая доставлена в полицию. Проводятся следственные мероприятия", – добавили в ведомстве.

Напомним, несколько лет назад судью Медеуского района Алматы Светлану Жолманову заподозрили в совершении действий, связанных с содействием заинтересованным лицам в вынесении судебных решений в их пользу.

Позднее ситуацию прокомментировали в горсуде, сообщив, что найдены были только 10 тысяч долларов, тогда как в соцсетях стала распространяться информация о том, что у судьи якобы изъяли 4500 долларов в кабинете, 2 800 000 долларов дома и 600 000 долларов в машине.

Сама Жолманова тогда рассказала свою версию ситуации.

"Взятку я не получала и уголовного дела в отношении меня не имеется. Обнаруженные в моем кабинете 10 тысяч долларов – мои личные и предназначались для того, чтобы внести первоначальный взнос для покупки квартиры в ипотеку, чтобы перевезти мою пожилую мать ко мне поближе", – заявила она.

Отметим, в 2023 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Светлану Жолманову в ходе проведения кадровых перестановок.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.