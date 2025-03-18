Расследование по делу экс-судьи Светланы Жолмановой завершили в Алматы

Завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении бывшей судьи Светланы Жолмановой, задержанной в Алматы осенью 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

"Завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении бывшей судьи Жолмановой С., обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы она, под предлогом оказания содействия в приобретении недвижимости и участия в тендерных проектах, путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами граждан на сумму более 1 миллиарда тенге. В ходе расследования выявлено 48 эпизодов преступной деятельности, которые были объединены в одно производство", - говорится в сообщении прокуратуры.

По завершению расследования уголовное дело с обвинительным актом по статье 190 УК РК (мошенничество в особо крупном размере) направлено для рассмотрения в суд.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Напомним, несколько лет назад судью Медеуского района Алматы Светлану Жолманову заподозрили в совершении действий, связанных с содействием заинтересованным лицам в вынесении судебных решений в их пользу.

Позднее ситуацию прокомментировали в горсуде, сообщив, что найдены были только 10 тысяч долларов, тогда как в соцсетях стала распространяться информация, что у судьи якобы изъяли 4500 долларов в кабинете, 2 800 000 долларов дома и 600 000 долларов в машине.

Сама Жолманова тогда рассказала свою версию ситуации.

"Взятку я не получала и уголовного дела в отношении меня не имеется. Обнаруженные в моем кабинете 10 тысяч долларов - мои личные и предназначались для того, чтобы внести первоначальный взнос для покупки квартиры в ипотеку, чтобы перевезти мою пожилую мать ко мне поближе", – заявила она тогда.

А осенью прошлого года в социальных сетях распространилась информация о задержании экс-судьи Медеуского районного суда Светланы Жолмановой. В полиции сообщили, что ее задержали по подозрению в мошенничестве.