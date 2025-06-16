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Задушил за отказ заняться сексом: казахстанца наказали за убийство 22-летней давности

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Мужчина в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: Victor Yang/Getty Images

22 года назад в Костанае убили женщину, которая отказалась вступать в половой контакт со знакомым мужчиной. Сегодня мужчину осудили, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

В Костанае рассмотрено уголовное дело в отношении жителя области, которого обвиняли в убийстве.

"30 мая 2003 года, в ночное время, в городе Костанае, после совместного распития алкогольных напитковЮ подсудимый Л. вызвался проводить свою знакомую Е. до дома. По пути следования Л. предложил Е. вступить с ним в половую связь. После отказа последней задушил ее руками, затем скрылся с места происшествия", - сказано в сообщении.

Сам подсудимый в суде вину не признал и просил его оправдать. Также в суде подчеркнули, что наказание было вынесено на основе Уголовного кодекса в редакции 1997 года. Кроме того, обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого, суд признал наличие у него психического расстройства.

"С учетом личности того, что после совершения убийства он был осужден приговором суда от 23 ноября 2018 года за другое преступление и отбывал по нему наказание, суд по совокупности уголовных правонарушений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначил подсудимому Л. наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в феврале этого года стало известно, что убийство девушки, совершенное в 2003 году, полицейским в Костанае удалось раскрыть только сейчас. Тогда был задержан 44-летний подозреваемый.

Ранее в Восточном Казахстане задержали подозреваемого в убийстве, которое произошло более 20 лет назад. Расследование усложнилось уничтожением улик при поджоге.

А в Уральске задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве 25-летней давности на почве финансовых разногласий. Ранее полиция Туркестанской области спустя 13 лет раскрыла убийство обменщика валют. Подозреваемый был задержан в Шымкенте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2256087-zadushil-za-otkaz-zanyatsya-seksom-kazahstanca-nakazali-za-ubiystvo-22-letney-davnosti/