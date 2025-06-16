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Нападения на врачей: Минздрав обратился к МВД для защиты медработников Казахстана

Опубликовано:

Врач
Врач. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Министерстве Казахстана РК сообщили, что разработают единую концепцию обеспечения безопасности медработников страны вместе с МВД, передает NUR.KZ.

Как сообщили в Минздраве, вместе с МВД будет определена общая концепция сохранения общественного порядка в медицинских организациях для "предупреждения случаев физического насилия в отношении медицинских работников при исполнении служебных обязанностей".

Сообщается, что требования к безопасности медицинского учреждения будут разработаны в зависимости от вида и уровня оказываемой медпомощи, интенсивности потока пациентов.

"Каждый, кто посягает на жизнь и здоровье медицинского работника, должен быть строго наказан в соответствии с законом. Никакие обстоятельства не могут служить оправданием или смягчением такой вины.

Для нас ценен каждый врач, каждый фельдшер, каждая медсестра - мы единая команда. И каждый должен чувствовать себя защищенным и уверенным в своей безопасности", - подчеркнула министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Сообщается, что комплекс мер для обеспечения безопасности медицинских работников будет разработан с участием Минздрава и МВД. Также отмечается, что за последние 5 лет зафиксировано порядка 160 случаев нападений на медработников с применением физической силы, в результате которых медики получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, несколько дней назад двух врачей избили в Карагандинской областной детской больнице. По подозрению в совершении данных действий задержали местного жителя - родственника пациента.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова навестила пострадавших врачей. По словам главы ведомства, медики получили серьезные травмы: сотрясение мозга, переломы носа, множественные ушибы и гематомы.

А сегодня стало известно, что на 2 месяца арестовали подозреваемого в нападении на врачей, которое произошло в Карагандинской областной детской больнице.

Когда президент Казахстана 13 июня выступил на церемонии награждения медицинских работников, он в своей речи высказался о случаях нападения на врачей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2256075-napadeniya-na-vrachey-minzdrav-obratilsya-k-mvd-dlya-zashchity-medrabotnikov-kazahstana/