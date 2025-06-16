Избиение врачей в Караганде: подозреваемый арестован

На 2 месяца арестовали подозреваемого в нападении на врачей, которое произошло в Карагандинской областной детской больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, подозреваемый с санкции суда арестован на 2 месяца. Следствие продолжается.

Напомним, двух врачей избили в Карагандинской областной детской больнице. По подозрению в совершении данных действий задержали местного жителя - родственника пациента.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова навестила пострадавших врачей. По словам главы ведомства, медики получили серьезные травмы: сотрясение мозга, переломы носа, множественные ушибы и гематомы.

Когда президент Казахстана 13 июня выступил на церемонии награждения медицинских работников, он в своей речи высказался о случаях нападения на врачей.