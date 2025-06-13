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Двух врачей избили в детской больнице в Карагандинской области

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Полицейские ведут задержанного
Задержанный. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Двух врачей избили в Карагандинской областной детской больнице - по подозрению в совершении данных действий задержан местный житель, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Инцидент произошел накануне, 12 июня. По предварительным данным, 38-летний житель области в ходе словесного конфликта нанес телесные повреждения двум врачам.

Подозреваемый задержан на месте и водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

"Осуществляются все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление обстоятельств произошедшего", - заявили в полиции.

Отметим, нападения на медработников в Казахстане не редкость - они продолжились и в этом году. Так, в Кокшетау родителей пострадавшего ребенка, которому врачи ампутировали пальцы, наказал суд за неуважение к медперсоналу.

В январе глава Минздрава также высказалась о нападении пациентки на гинеколога, и заявила, что усилить уголовную ответственность за нападение на медработников в Казахстане могут уже в этом году.

Минздрав инициировал поправки в Уголовный кодекс из-за нападений на медработников еще в феврале прошлого года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2254998-dvuh-vrachey-izbili-v-detskoy-bolnice-v-v-karagandinskoy-oblasti/