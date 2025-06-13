Двух врачей избили в детской больнице в Карагандинской области
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Двух врачей избили в Карагандинской областной детской больнице - по подозрению в совершении данных действий задержан местный житель, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Инцидент произошел накануне, 12 июня. По предварительным данным, 38-летний житель области в ходе словесного конфликта нанес телесные повреждения двум врачам.
Подозреваемый задержан на месте и водворен в изолятор временного содержания.
В настоящее время проводится досудебное расследование.
"Осуществляются все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление обстоятельств произошедшего", - заявили в полиции.
Отметим, нападения на медработников в Казахстане не редкость - они продолжились и в этом году. Так, в Кокшетау родителей пострадавшего ребенка, которому врачи ампутировали пальцы, наказал суд за неуважение к медперсоналу.
В январе глава Минздрава также высказалась о нападении пациентки на гинеколога, и заявила, что усилить уголовную ответственность за нападение на медработников в Казахстане могут уже в этом году.
Минздрав инициировал поправки в Уголовный кодекс из-за нападений на медработников еще в феврале прошлого года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2254998-dvuh-vrachey-izbili-v-detskoy-bolnice-v-v-karagandinskoy-oblasti/