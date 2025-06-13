"Будут отвечать по всей строгости": Токаев высказался о нападениях на врачей

Президент Казахстана выступил на церемонии награждения медицинских работников - в своей речи он высказался о случаях нападения на врачей, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что социальная поддержка медицинских работников и повышение их статуса – одна из ключевых задач государства.

"С прошлого года по моей инициативе присуждается почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері», которое является знаком особого уважения к медицинским работникам. За последние пять лет зарплаты в сфере здравоохранения выросли почти вдвое. Увеличились стипендии в профильных университетах и колледжах. Также создаются все необходимые условия для организации наставничества у квалифицированных врачей и дальнейшей адаптации молодых специалистов. В целом, идет ежегодное увеличение объема средств, выделяемых на сферу здравоохранения. В текущем году эта цифра составила 2,6 трлн тенге. Государство продолжит оказывать поддержку медицинским работникам", - заявил президент.

Глава государства высказался о случаях нападения на медработников.

"Врачей называют хранителями здоровья народа. Каждый человек должен хорошо осознавать эту истину и уважать их труд. Однако, к сожалению, в нашем обществе все еще есть люди, которые препятствуют работе медицинских работников, а порой даже угрожают их безопасности. Подобные противоправные действия абсолютно недопустимы. Лица, нарушающие общественный порядок, обязательно будут отвечать по всей строгости закона. Принцип "Закон и Порядок" должен соблюдаться неукоснительно и повсеместно. Только так мы сможем построить Справедливый и Безопасный Казахстан. В этом контексте медицинскому работнику отводится исключительная роль", - подытожил свою речь Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает, что труд врачей достоин самой высокой оценки. Он сообщил, что подписал указ о награждении медицинских работников государственными наградами.

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что День медицинского работника отмечается каждое третье воскресенье июня.

Профессиональные и иные праздники - праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан.

Подчеркивается, что они не являются выходными днями, зато являются хорошим поводом поздравить коллег, знакомых и родных людей.

Отметим, накануне произошел случай нападения на медработников - двух врачей избили в Карагандинской областной детской больнице - по подозрению в совершении данных действий задержан местный житель.

Отметим, нападения на медработников в Казахстане не редкость - они продолжились и в этом году. Так, в Кокшетау родителей пострадавшего ребенка, которому врачи ампутировали пальцы, наказал суд за неуважение к медперсоналу.

В январе глава Минздрава также высказалась о нападении пациентки на гинеколога, и заявила, что усилить уголовную ответственность за нападение на медработников в Казахстане могут уже в этом году.

Минздрав инициировал поправки в Уголовный кодекс из-за нападений на медработников еще в феврале прошлого года.