Нападение на врачей в Карагандинской области: глава Минздрава рассказала об их состоянии

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова навестила пострадавших в Караганде врачей - их избили в детской больнице. Глава Минздрава рассказала об их состоянии, передает NUR.KZ.

Пострадавшие проходят лечение в больнице - они находятся в отделении экстренной нейрохирургии областной больницы, им оказывается вся необходимая помощь.

"Сегодня с утра навестила двух врачей Карагандинской детской больницы, на которых накануне было совершено жестокое нападение со стороны родственника пациента", - рассказала она.

По словам министра, медики получили серьезные травмы: сотрясение мозга, переломы носа, множественные ушибы и гематомы.

" Это не просто хулиганский поступок - это вопиющий акт насилия в отношении тех, кто посвятил свою жизнь спасению других. Подобные проявления агрессии — недопустимы и требуют самого жесткого реагирования со стороны правоохранительных органов и порицания общества. Мы уже сделали ряд шагов в части усиления мер защиты наших медработников, но, по судя по таким инцидентам, их недостаточно", - заявила Альназарова.

По ее словам, инициировано ужесточение уголовной ответственности за проявление агрессии в отношении врачей, внедрена видеофиксация в больницах, поликлиниках, на выездах бригад скорой помощи.

Министр напомнила, что ранее президент, обращаясь к медикам, подчеркнул исключительную роль медработников в плане обеспечения их безопасности и статуса в обществе.

"Когда медики становятся жертвами насилия, не только физического, но и морально-психологического в виде огульных обвинений, публичных оскорблений, это разрушает важнейшую составляющую медицины - доверие между пациентом и врачом и создает опасный тренд вседозволенности в обществе. Я, как министр здравоохранения, буду всегда стоять на защите прав медицинских работников и добиваться не только справедливого наказания для обидчиков, но и системных мер для обеспечения безопасности врачей при исполнении служебного долга", - подчеркнула она.

Министр призвала вести цивилизованный диалог, не переступая черту нормальных человеческих и этических норм.

На днях двух врачей избили в Карагандинской областной детской больнице - по подозрению в совершении данных действий задержан местный житель.

Вчера президент Казахстана выступил на церемонии награждения медицинских работников - в своей речи он высказался о случаях нападения на врачей.

"Врачей называют хранителями здоровья народа. Каждый человек должен хорошо осознавать эту истину и уважать их труд. Однако, к сожалению, в нашем обществе все еще есть люди, которые препятствуют работе медицинских работников, а порой даже угрожают их безопасности. Подобные противоправные действия абсолютно недопустимы. Лица, нарушающие общественный порядок, обязательно будут отвечать по всей строгости закона. Принцип "Закон и Порядок" должен соблюдаться неукоснительно и повсеместно. Только так мы сможем построить Справедливый и Безопасный Казахстан. В этом контексте медицинскому работнику отводится исключительная роль", - подытожил свою речь Касым-Жомарт Токаев.