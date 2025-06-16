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Серия карманных краж попала на видео в Алматы

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Подозреваемый в кражах
Подозреваемый в кражах. Кадр из видео: instagram.com/almaty_police_department

В Алматы полицейские выявили подозреваемого в серии карманных краж благодаря видеозаписям, на которые попали моменты противоправных действий, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как сообщается в Instagram-канале Департамента полиции Алматы, полицейские выявили подозреваемого в серии карманных краж благодаря видеозаписям.

По данным следствия, задержанный причастен к хищению кошелька у одного из горожан. Его противоправные действия зафиксировали камеры наблюдения.

Полицейские продолжают проверку на его возможную причастность к аналогичным преступлениям.

"Работа по выявлению и задержанию карманников в Алматы ведется системно. Благодаря взаимодействию подразделений полиции и использованию технических средств, лица, посягающие на имущество граждан, будут установлены и привлечены к ответственности", - резюмировал начальник Управления криминальной полиции города Алматы Талант Исаев.

Полиция призывает жителей и гостей города быть внимательными в местах массового скопления людей, держать личные вещи под контролем и при любых подозрительных ситуациях сразу обращаться в полицию.

Напомним, ранее в апреле за одни выходные полицейские задержали в общественных местах Алматы троих казахстанцев, по версии следствия, серийных карманников. Тогда в ДП отметили, что карманные кражи остаются одним из распространенных видов уличной преступности.

До этого в марте полиция обратилась к жителям Алматы с предупреждением: в мегаполисе наблюдается рост случаев карманных краж, особенно в общественном транспорте и на автобусных остановках.

Так, в феврале мужчины 47 и 26 лет, по версии следствия, опытные карманники - были задержаны оперативниками в час пик в Алматы - по информации ведомства, они орудовали в общественном транспорте.

И позднее, в конце марта, сотрудники полиции в Алматы задержали трех мужчин, подозреваемых в кражах чужого имущества в общественном транспорте и общественных местах.

Добавим, что согласно статье 188 УК РК, кража - это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2256006-seriya-karmannyh-krazh-popala-na-video-v-almaty/