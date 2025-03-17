Полиция обратилась к жителям Алматы с предупреждением

В Алматы наблюдается рост случаев карманных краж, особенно в общественном транспорте и на автобусных остановках, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным медиапортала МВД Polisia.kz, в Алматы активизировались карманные воры. Сообщается, что особенно количество краж выросло в общественном транспорте и на автобусных остановках.

Поэтому полиция обращается к местным жителям и гостям города с рекомендациями.

"Храните свои вещи, особенно кошельки, мобильные телефоны и сумки, в надежных местах, например, в застегнутых карманах или сумках, которые можно держать перед собой.

Не оставляйте ценности без присмотра, даже если находитесь в общественном транспорте.

В случае подозрительных действий незамедлительно сообщите о происшествии водителю или сотрудникам безопасности. Помните, что ваша внимательность и осторожность являются лучшими способами избежать краж", - обратились в полиции.

Добавим, что согласно статье 188 УК РК, кража - это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в ноябре прошлого года в Алматы задержали троих подозреваемых в совершении карманных краж в общественном транспорте.

До этого в Алматы задержали мужчин, которых подозревают в систематической краже гаджетов в общественном транспорте.

Также в Алматы полицейские задержали несколько человек, подозреваемых в карманных кражах в автобусах и на остановках города.