Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

О задержании "профессиональных щипачей" заявили в полиции Алматы

Опубликовано:

Задержание в Алматы
Задержание в Алматы. Кадр из видео: polisia.kz

Сотрудники полиции в Алматы задержали трех мужчин, подозреваемых в кражах чужого имущества в общественном транспорте и общественных местах, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, группа профессиональных щипачей разоблачена в Алматы - сотрудники полиции задержали трех мужчин, подозреваемых в кражах чужого имущества в общественном транспорте и общественных местах.

"Установлено, что все трое ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В ходе обыска у задержанных были обнаружены три сотовых телефона, похищенные у граждан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех эпизодов их преступной деятельности", — сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Талант Исаев.

Задержание в Алматы
Задержание в Алматы. Фото: polisia.kz

Спикер добавил, что в прошлом году благодаря принимаемым мерам пресечена преступная деятельность 315 воров-эпизодников, которым была доказана вина в совершении 513 фактов краж, а также 102 групп, совершавших кражи в общественных местах.

Полиция напоминает гражданам о необходимости усилить меры имущественной безопасности: будьте внимательны в общественных местах, держите личные вещи под контролем и не оставляйте ценные предметы без присмотра. При выявлении подозрительных ситуаций незамедлительно сообщайте в полицию.

Напомним, ранее в феврале стражи порядка южной столицы сообщили о задержании опытных воров-карманников. Подозреваемые ранее были судимы.

Также осенью прошлого года в Алматы задержали троих подозреваемых в совершении карманных краж в общественном транспорте. Ведутся следственные действия.

Отметим, согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2230610-o-zaderzhanii-professionalnyh-shchipachey-zayavili-v-policii-almaty/