О задержании "профессиональных щипачей" заявили в полиции Алматы

Сотрудники полиции в Алматы задержали трех мужчин, подозреваемых в кражах чужого имущества в общественном транспорте и общественных местах, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, группа профессиональных щипачей разоблачена в Алматы - сотрудники полиции задержали трех мужчин, подозреваемых в кражах чужого имущества в общественном транспорте и общественных местах.

"Установлено, что все трое ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В ходе обыска у задержанных были обнаружены три сотовых телефона, похищенные у граждан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех эпизодов их преступной деятельности", — сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Талант Исаев.

Задержание в Алматы. Фото: polisia.kz

Спикер добавил, что в прошлом году благодаря принимаемым мерам пресечена преступная деятельность 315 воров-эпизодников, которым была доказана вина в совершении 513 фактов краж, а также 102 групп, совершавших кражи в общественных местах.

Полиция напоминает гражданам о необходимости усилить меры имущественной безопасности: будьте внимательны в общественных местах, держите личные вещи под контролем и не оставляйте ценные предметы без присмотра. При выявлении подозрительных ситуаций незамедлительно сообщайте в полицию.

Напомним, ранее в феврале стражи порядка южной столицы сообщили о задержании опытных воров-карманников. Подозреваемые ранее были судимы.

Также осенью прошлого года в Алматы задержали троих подозреваемых в совершении карманных краж в общественном транспорте. Ведутся следственные действия.

Отметим, согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.