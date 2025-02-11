Опытные карманники: предполагаемых воров задержали в Алматы

Стражи порядка южной столицы сообщили о задержании опытных воров-карманников. Подозреваемые ранее были судимы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Мужчины 47 и 26 лет были задержаны оперативниками в час пик в Алматы - по информации ведомства, они орудовали в общественном транспорте.

Добычей стали мобильные телефоны.

"Оба подозреваемых - опытные воры, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за кражи. Сейчас они находятся под стражей. Их личности проверяются на причастность к другим преступлениям", - заявил начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Талант Исаев.

Отметим, согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.