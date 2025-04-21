Осторожно, щипачи: трех предполагаемых воров задержали в Алматы

За прошедшие выходные полицейские задержали в общественных местах Алматы троих казахстанцев, по версии следствия, серийных карманников, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, сотрудники криминальной полиции департамента полиции города Алматы в минувшие выходные задержали троих казахстанцев - по версии следствия, серийных карманников.

"Все они промышляли в общественных местах и на транспорте, похищая мобильные телефоны у горожан. Как установлено, каждый из задержанных ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Преступления были совершены в местах массового скопления людей - на рынках, остановках и в автобусах. Во всех случаях злоумышленники действовали скрытно, пользуясь моментом, когда жертвы теряли бдительность", - информируют правоохранители.

Задержанные. Фото: polisia.kz

Полиция призывает граждан быть максимально внимательными к своим личным вещам, особенно к мобильным телефонам, кошелькам и сумкам в людных местах.

"Карманные кражи остаются одним из распространенных видов уличной преступности. Мы оперативно реагируем на такие факты, и каждый задержанный будет привлечен к ответственности.

Однако важно, чтобы и сами горожане проявляли осторожность: не носили ценные вещи в задних карманах, следили за сумками, особенно в транспорте и на рынках", - обратил особое внимание начальник управления криминальной полиции департамента полиции города Алматы Талант Исаев.

Напомним, в марте полиция обратилась к жителям Алматы с предупреждением: в мегаполисе наблюдается рост случаев карманных краж, особенно в общественном транспорте и на автобусных остановках.

Так, в феврале мужчины 47 и 26 лет, по версии следствия, опытные карманники - были задержаны оперативниками в час пик в Алматы - по информации ведомства, они орудовали в общественном транспорте.

И позднее, в конце марта, сотрудники полиции в Алматы задержали трех мужчин, подозреваемых в кражах чужого имущества в общественном транспорте и общественных местах.

Добавим, что согласно статье 188 УК РК, кража - это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.