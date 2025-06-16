Уголовное дело завели из-за слухов о задержании экс-министра обороны

Уголовное дело завели из-за распространения фейков о задержании экс-министра обороны Руслана Жаксылыкова, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Ранее в Сети распространились слухи о задержании экс-министра обороны Руслана Жаксылыкова, которые оказались фейками.

По данному факту, как сообщили в пресс-службе МВД корреспонденту NUR.KZ, было заведено уголовное дело.

"По факту распространения заведомо ложной информации в средствах массовой информации о задержании указанного в запросе лица департаментом полиции Астаны проводится досудебное расследование по ст. 274 ч. 2 Уголовного кодекса РК (распространение заведомо ложной информации, с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций)", - сообщили в полиции.

Данные досудебного расследования не подлежат разглашению согласно положениям статьи 201 УПК, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о якобы задержании бывшего министра обороны Руслана Жаксылыкова. Позже сам экс-глава оборонного ведомства опроверг эти слухи. Информацию о возможном уголовном преследовании в отношении бывшего министра также не подтвердили и в Генпрокуратуре.

Отметим недавно Руслан Жаксылыков был освобожден от должности министра обороны Республики Казахстан. Также мы писали, что Жаксылыкова на посту главы МО сменил Даурен Косанов.

Добавим, Руслан Жаксылыков был назначен министром обороны РК в январе 2022 года. В феврале 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь переназначил Руслана Жаксылыкова на пост министра обороны РК.

В конце прошлого года Жаксылыков получил еще одну должность - он возглавил Федерацию спортивного и боевого самбо Казахстана.