20 млн тенге за смягчение наказания: экс-председатель Актауского горсуда обжаловал приговор

Стали известны результаты заседания апелляционной коллегии по делу бывшего председателя Актауского городского суда Бауржана Шайдуллина, приговор которому вынесли в апреле этого года, передает Lada.kz.

Решением суда от 10 апреля 2025 года Бауржан Шайдуллин был признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки и к 9 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Защита осужденного подала апелляционную жалобу на приговор.

Как сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда, 11 июня апелляция оставила приговор первой инстанции без изменений.

Напомним, в июне прошлого года в Сети появилась информация о задержании председателя суда в Актау при получении 18 млн тенге. Отмечалось, что якобы за эти деньги он обещал смягчить наказание.

В Антикоре сообщили, что действительно начали расследование в отношении председателя городского суда.

"Он получил 18 млн тенге от подсудимой под предлогом вынесения в отношении нее приговора с наказанием, не связанным с лишением свободы", - рассказали тогда в Агентстве по противодействию коррупции.

В декабре 2024 года завершилось расследование в отношении председателя Актауского городского суда и частного судебного исполнителя. Они обвинялись в мошенничестве и подстрекательстве подсудимой к даче взятки в размере 20 млн тенге за смягчение ей наказания при вынесении приговора.