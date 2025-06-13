20 млн тенге за смягчение наказания: экс-председатель Актауского горсуда обжаловал приговор
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Стали известны результаты заседания апелляционной коллегии по делу бывшего председателя Актауского городского суда Бауржана Шайдуллина, приговор которому вынесли в апреле этого года, передает Lada.kz.
Решением суда от 10 апреля 2025 года Бауржан Шайдуллин был признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки и приговорен к 9 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности.
Защита осужденного подала апелляционную жалобу на приговор.
Как сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда, 11 июня апелляция оставила приговор первой инстанции без изменений.
Напомним, в июне прошлого года в Сети появилась информация о задержании председателя суда в Актау при получении 18 млн тенге. Отмечалось, что якобы за эти деньги он обещал смягчить наказание.
В Антикоре сообщили, что действительно начали расследование в отношении председателя городского суда.
"Он получил 18 млн тенге от подсудимой под предлогом вынесения в отношении нее приговора с наказанием, не связанным с лишением свободы", - рассказали тогда в Агентстве по противодействию коррупции.
В декабре 2024 года завершилось расследование в отношении председателя Актауского городского суда и частного судебного исполнителя. Они обвинялись в мошенничестве и подстрекательстве подсудимой к даче взятки в размере 20 млн тенге за смягчение ей наказания при вынесении приговора.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2255238-20-mln-tenge-za-smyagchenie-nakazaniya-eks-predsedatel-aktauskogo-gorsuda-obzhaloval-prigovor/