20 млн тенге за смягчение наказания: экс-председатель Актауского горсуда осужден на 9 лет

Оглашен приговор экс-председателю Актауского городского суда и частному судебному исполнителю, которые обвинялись в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки в размере 20 млн тенге, передает .

Как сообщает издание, сегодня, 10 апреля, экс-председатель Актауского городского суда Бауржан Шайдуллин приговорен к девяти годам лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

Его соучастник - бывший судебный исполнитель Ринат Джанахметов - получил восемь лет заключения.

Государственное обвинение поддерживал прокурор Малик Оспанов.

До момента вступления приговора в законную силу Бауржан Шайдуллин и Ринат Джанахметов будут находиться под стражей.

Напомним, в июне прошлого года в Сети появилась информация о задержании председателя суда в Актау при получении 18 млн тенге. Отмечалось, что якобы за эти деньги он обещал смягчить наказание.

В Антикоре сообщили, что действительно начали расследование в отношении председателя городского суда.

"Он получил 18 млн тенге от подсудимой под предлогом вынесения в отношении нее приговора с наказанием, не связанным с лишением свободы", - рассказали тогда в Агентстве по противодействию коррупции.

В декабре 2024 года завершилось расследование в отношении председателя Актауского городского суда и частного судебного исполнителя. Они обвинялись в мошенничестве и подстрекательстве подсудимой к даче взятки в размере 20 млн тенге за смягчение ей наказания при вынесении приговора.