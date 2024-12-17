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20 млн тенге за смягчение наказания: завершено расследование дела председателя Актауского горсуда

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Председатель Актауского горсуда в сопровождении полицейских
Задержание. Кадр из видео: t.me/antikornews

Завершилось расследование в отношении председателя Актауского городского суда Мангистауской области и частного судебного исполнителя, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, председатель городского суда и частных судебный исполнитель обвиняются в мошенничестве и подстрекательстве подсудимой к даче взятки в размере 20 млн тенге за смягчение ей наказания при вынесении приговора.

5 декабря Генеральной прокуратурой обвиняемые были преданы суду.

"Агентством по противодействию коррупции продолжается работа по обеспечению принципа законности и порядка в обществе, а также по пресечению коррупции, в том числе среди высокопоставленных должностных лиц", - отметили в ведомстве.

Напомним, летом в Сети появилась информация о задержании председателя суда в Актау при получении 18 млн тенге. Отмечалось, что якобы за эти деньги он обещал смягчить наказание.

В Антикоре сообщили, что действительно начали расследование в отношении председателя городского суда.

"Он получил 18 млн тенге от подсудимой под предлогом вынесения в отношении нее приговора с наказанием, не связанным с лишением свободы", - рассказали тогда в Агентстве по противодействию коррупции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2201286-20-mln-tenge-za-smyagchenie-nakazaniya-zaversheno-rassledovanie-v-otnoshenii-predsedatelya-aktauskogo-gorodskogo-suda/

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