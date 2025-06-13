Чиновника и подрядчика осудили за хищение 18,2 млн тенге при ремонте котельной в Акмолинской области

Бурабайский районный суд вынес обвинительный приговор руководителю отдела ЖКХ и подрядчику за растрату 18,2 млн тенге бюджетных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

По информации Акмолинского областного суда, в 2023 году отдел ЖКХ и ТОО "I" заключили договор по ремонту котельной. В ходе ремонта возникла необходимость в установке дополнительных насосов. По указанию руководителя отдела ЖКХ были установлены принадлежащие другому ТОО насосы, при этом впоследствии ТОО "I" должно было поставить новое.

"Ж., являясь руководителем ТОО "I", изготовил справку и акт приемки работ, согласно которому якобы приобрел оборудование. А. подписал справки, акты и передал для перечисления денег на счет ТОО "I" за покупку насосов, которые фактически не приобретались.

В результате преступных действий Ж. и А., государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 18,2 млн тенге", - пояснили в суде.

А., являясь должностным лицом, совершил хищение путем растраты, причинив особо крупный ущерб государству, в группе лиц по сговору, с использованием служебного положения (ст.189 ч.4 п.2 УК).

Ж., являясь организатором растраты, в группе лиц по сговору совершил хищение, причинив особо крупный ущерб государству, с использованием служебного положения (ст.28 ч.3, ст.189 ч.4 п.2 УК).

В ходе досудебного расследования причиненный материальный ущерб возмещен частично на сумму 6,9 млн тенге. Оставшаяся часть ущерба 11,3 млн тенге была возмещена ТОО "1" в ходе рассмотрения в суде.

Сообщается, что при назначении наказания, суд учел смягчающим обстоятельством у подрядчика наличие троих несовершеннолетних детей и полное возмещение причиненного ущерба.

"Приговором суда Ж. назначено 7 лет лишения свободы, А. - 7 лет 3 месяца лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - сообщили в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, в Акмолинской области вынесли приговор за растрату бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирных жилых домов.

Также в Астане вынесли приговор по делу о хищении 8,5 млрд тенге, предназначавшихся для строительства ветряной электростанции.

До этого суд вынес приговор чиновнику и подрядчику по делу о хищении денег у акимата Тараза, выделенных на строительство трех жилых домов.

А в Актобе вынесли приговор по делу о хищении 272 млн тенге на разметке дорог. Директора КГУ признали виновным и лишили свободы.