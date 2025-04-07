Хищение 272 млн тенге на дорожной разметке в Актобе: суд вынес приговор

В Актобе вынесли приговор по делу о хищении 272 млн тенге на разметке дорог. Директора КГУ признали виновным и лишили свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении двух обвиняемых в присвоении или растрате, совершенных лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст.189 УК РК), рассмотрели в суде №2 Актобе.

На скамье подсудимых оказался руководитель КГУ "Центр обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий Актобе" как лицо, приравненное к уполномоченным на выполнение государственных функций.

"С апреля по ноябрь 2023 года, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц он организовал конкурс госзакупок, в котором обеспечил участие ТОО, необоснованно заключал договора госзакупок, дополнительные соглашения по нанесению дорожной разметки путем подписания фиктивных актов выполненных работ", - установил суд.

В результате это повлекло тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба государству на общую сумму 272 млн тенге.

"В апреле 2023 года руководитель КГУ, зная, что ТОО не выполнило работы по договору на 64,8 млн тенге, подписал фиктивный акт с ИП, не отразив объемы работ. Далее он как материально ответственное лицо подписал платеж на 35,2 млн тенге, которые перечислили ИП за фактически невыполненные работы. В последующем денежные средства были распределены между подсудимыми", - рассказали в суде.

На судебном заседании руководитель КГУ "Центр обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий Актобе" вину не признал. Он заявил, что договора государственных закупок были заключены законно, деньги перечислены за фактические исполненные работы, просил суд оправдать его.

Другой подсудимый также вину не признал. Он сообщил, что с руководителем КГУ не знаком, лично с ним договор не заключал.

"Вина подсудимых подтверждается показаниями свидетелей и другими доказательствами, закрепленными в документах дела", - отметили в суде.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимых, суд признал наличие малолетних детей.

Обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность и наказание подсудимых, установлены не были.

Приговором суда руководителя КГУ признали виновным по п.2 ч.4 ст.189 УК РК. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Другого подсудимого посчитали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного п.5 ст.28- п.2 ч.4 ст.189 УК РК. Его приговорили к лишению свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать материально ответственные должности в государственных и коммерческих организациях сроком на 10 лет.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Напомним, в начале этого года стало известно, что в Актобе прокуратура выявила хищение бюджетных средств в размере 272 млн тенге в КГУ "Центр обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий города Актобе".

В отношении директора учреждения применили меру пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направили в суд.