8,5 млрд тенге похитили у "дочки" "Самрук-Энерго" при строительстве ветряной электростанции

В Астане вынесли приговор по делу о хищении 8,5 млрд тенге, предназначавшихся для строительства ветряной электростанции, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в Telegram-канале судов Астаны, в столице вынесли приговор Б. и М. по фактам мошенничества, совершенного путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере и неоднократно.

"Б. совместно с М. и другим лицом, действуя по предварительному сговору, в период с 2020 по 2022 год похитили денежные средства ТОО "Е" (дочерней компании АО "Самрук-Энерго"), предназначенные для реализации проекта "Строительство ветряной электростанции в г. Ерейментау мощностью 50 МВт".

Хищение было совершено посредством заключения фиктивных договоров и перевода средств через аффилированные компании. Ущерб составил более 8,5 млрд тенге", - сказано в сообщении.

Также в суде рассказали, что в октябре 2021 года Б. заключила договор на поставку трансформаторных подстанций, обязательства по которому не исполнила. В результате причинен ущерб в размере свыше 157 млн тенге.

Подсудимые вину не признали и попросили оправдать их. В результате, им было назначено наказание:

Б. - 8 лет 6 месяцев лишения свободы, с лишением государственной награды - ордена "Құрмет";

М. - 6 лет 8 месяцев лишения свободы.

Отмечается, что гражданский иск ТОО "Е" удовлетворен частично - взыскано более 8,5 млрд тенге и 3 млн тенге судебных расходов. Остальная часть иска оставлена без рассмотрения.

В сентябре 2023 года мы писали, что растрату активов на сумму более 15 млрд тенге выявили в одной из "внучек" фонда "Самрук-Қазына". Тогда мы писали, что в 2020 году ТОО Ereymentau Wind Power, 100% доли которого принадлежит АО "Самрук-Энерго", по итогам тендера был заключен договор с ТОО "Олимп Транс Сервис" на строительство ветряной электростанции (ВЭС) в районе Ерейментау мощностью 50 МВт на общую сумму 26,1 млрд тенге.

Сообщалось, что по условиям договора объект должны были построить за 17 месяцев до 4 июня 2021 года.

"Однако в 2020 году подрядчиком ТОО "Олимп Транс Сервис" работы не были начаты, при этом авансовые платежи в сумме 10,5 млрд тенге были выплачены в полном объеме.

Аванса в таком размере подрядчику оказалось недостаточно, для поставки 11 комплексов ветрогенераторов он потребовал увеличить аванс.

Не имея на то законных оснований, используя медиацию, ТОО Ereymentau Wind Power увеличило сумму аванса еще на 5,5 млрд тенге.

Но и это не помогло подрядчику выполнить условия договора", - сообщали в Минфине.