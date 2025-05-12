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Экс-заместителю акима Тараза вынесли приговор

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Бывший заместитель акима Тараза
Нурбол Калдыбаев. Фото: facebook.com/nurbol.kaldybaev

Суд вынес приговор чиновнику и подрядчику по делу о хищении денег у акимата Тараза, выделенных на строительство трех жилых домов, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по факту совершения мошенничества в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст.190 УК) и злоупотребления должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (п.3 ч.4 ст.361 УК), рассмотрел суд №2 Тараза.

Суд установил, что один подсудимый, занимаясь строительством трех пятиэтажных домов по государственному тендеру акимата Тараза, не завершил строительство и составил фиктивные акты о якобы завершении строительства по объектам.

"Второй подсудимый, являясь должностным лицом, превышая свои служебные полномочия, вопреки интересам службы, в целях извлечения выгод и преимуществ, подписал данные акты, которые явились основанием для перечисления первому подсудимому более 519 млн тенге бюджетных средств", - рассказали в суде.

Причиненный ущерб был возмещен частично путем производства строительно-монтажных работ.

Сумма невозмещенного ущерба составила свыше 137 млн тенге. При этом ущерб, причиненный преступными действиями подрядчика, составил 104,8 млн тенге, а совместными преступными действиями двух подсудимых - 32,8 млн тенге.

Вина подсудимых была доказана показаниями свидетелей, видеозаписями, материалами негласных следственных действий, заключениями экспертов и вещественными доказательствами.

Подрядчик свою вину признал, а должностное лицо вину не признал.

Смягчающими обстоятельствами суд признал у руководителя строительства явку с повинной, наличие малолетних детей, признание вины, а у госслужащего - наличие несовершеннолетнего ребенка.

Отягчающих обстоятельств в отношении подрядчика не установили, а в отношении должностного лица суд учел неоднократность совершения уголовных правонарушений.

Приговором суда подсудимые признаны виновными.

Подрядчика осудили по п.2 ч.4 ст.190 УК к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 10 лет.

Чиновника по п.3 ч.4 ст.361 приговорили к 4 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности. Приговор еще не вступил в законную силу.

Как сообщает МИА "Казинформ", за злоупотребление служебными полномочиями был осужден бывший заместитель акима Тараза Нурбол Калдыбаев.

Напомним, Нурбола Калдыбаева назначили заместителем акима Тараза летом 2022 года. С февраля по июль 2022 года он занимал должность руководителя отдела строительства акимата города. Ранее Нурбол Калдыбаев также работал руководителем отдела управления строительства акимата Жамбылской области.

Ранее также стало известно, что в Таразе акимат перечислил подрядчику 75 млн тенге за несделанную сметную документацию. Прокуратура города зарегистрировала уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2244210-eks-zamestitelyu-akima-taraza-vynesli-prigovor/