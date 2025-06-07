Главу отдела строительства осудили по делу о хищении 304 млн тенге в Акмолинской области

В Акмолинской области вынесли приговор за растрату бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирных жилых домов, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, Атбасарский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя отдела строительства и двух предпринимателей, которых обвиняли в растрате бюджетных средств и вовлечение в законный оборот средств, полученных преступным путем.

"В 2021 году выделены денежные средства на реализацию проекта по обеспечению жильем жителей города Атбасара (200 квартир с подведением инфраструктуры) в связи с подтоплением.

Предприниматель, имея ряд строительных фирм, предложил директору ТОО выступить генеральным подрядчиком для участия в государственных закупках при строительстве домов с целью хищения средств", - рассказали в суде.

По итогам конкурса ТОО признано победителем. После чего предприниматель заключил договоры с руководителем отдела строительства.

Далее, по данным суда, оба бизнесмена вступили в сговор с госслужащим, пообещав ему часть похищенных средств и получение прибыли.

Чиновник подписывал справки о стоимости выполненных работ без фактического их выполнения, без актов приемки, а отдел строительства производил перечисления.

"Предприниматель, не посвящая в преступные замыслы директоров и бухгалтеров своих аффилированных ТОО, давал указания подписывать договоры субподряда с ТОО с выставлением счетов-фактур. Директора по указанию предпринимателя организовывали выполнение работ, не связанных со строительством в Атбасаре, представляли акты, снимали средства и передавали предпринимателю.

Подсудимые для предания видимости выполнения работ на часть средств произвели работы, а часть израсходовали на личные цели.

В результате строительство не завершено, бюджетные средства похищены", - пояснили в суде.

Таким образом, по данным суда, руководитель отдела строительства, являясь должностным лицом, в группе лиц по сговору с двумя предпринимателями совершил растрату бюджетных средств с использованием служебного положения на общую сумму 304 млн тенге, причинив государству материальный ущерб в особо крупном размере (ст.189 ч.4 п.2 УК).

Предприниматель совершил растрату группой лиц по сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере (ст.28 ч.3 - ст.189 ч.4 п.2 УК).

Директор ТОО также совершил растрату группой лиц по сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере и легализовал деньги, полученные преступным путем, владел и пользовался имуществом с использованием служебного положения в крупных размерах (ст.189 ч.4 п.2, ст.218 ч.3 УК).

Вина подсудимых подтверждалась аудиторским отчетом, заключениями специалиста, экспертиз, бухгалтерской и иной документацией, показаниями свидетелей, очными ставками, изъятым сотовым телефоном предпринимателя, перепиской и записями разговоров, а также решениями судов о признании ТОО недобросовестным поставщиком и признанием незаконными заключенные соглашения.

При назначении наказания суд учел отягчающим обстоятельством совершение уголовного правонарушения в условиях ЧС, совершение преступления лицом, нарушившим принятую присягу и профессиональную клятву, а также особо активную роль предпринимателя в совершении уголовного правонарушения.

Причиненный ущерб государству не возмещен.

Суд признал за аппаратом акима района право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Приговором суда чиновнику назначено 7 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Предпринимателю - 8 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере государственных закупок.

Директору ТОО - 7 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать материально ответственные должности в организациях всех форм собственности.

Кроме того, суд вынес частные постановления, которыми довел до сведения акима области о допущенных должностным лицом нарушениях закона для принятия соответствующих мер, до сведения департамента полиции - о фактах дачи ложных показаний свидетелем по уголовному делу для проверки наличия состава уголовного правонарушения, и в адрес прокурора области - о фактах нарушения норм УПК при досудебном расследовании дела для недопущения впредь.

Судебные акты не вступили в законную силу.

Ранее в Усть-Каменогорске вынесли приговор руководителю областного филиала "Казселезащиты" МЧС - его обвиняли в хищении 2,7 млн тенге путем фиктивного трудоустройства в филиал жителя города. В итоге чиновника приговорили к 3 годам лишения свободы. Он также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

А в Шымкенте директора и главного бухгалтера общеобразовательной средней школы осудили по обвинению в хищении 71 млн тенге. Приговором суда оба подсудимых признаны виновными и им назначено по 8 лет лишения свободы каждому с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в государственных учреждениях.