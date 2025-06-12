Земли на 54 млрд тенге в Алматы незаконно находились в частных руках

В Алматы в собственность государства вернули земли площадью более 840 гектаров, стоимость которых оценивается в 54 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

По данным прокуратуры, было выявлено незаконное предоставление ТОО "Международная ассоциация клубов" в частную собственность более 840 гектаров земли стоимостью 54 млрд тенге.

"Отмеченные земли отнесены к водному фонду и по закону не могут находиться в частной собственности. Судебной коллегией Алматинского суда оглашено постановление об удовлетворении исковых требований", - добавили в прокуратуре.

В конце мая этого года в Алматинской области недобросовестный арендатор по решению суда лишился участка в 3 га на территории Каскеленского лесничества.

Ранее стало известно, что после вмешательства прокуратуры участок размером 3 гектара и кадастровой стоимостью 53 млн тенге в прибрежной зоне озера Щучье вернули в госсобственность. Компания 10 лет не осваивала участок.

В Северо-Казахстанской области озеро Юртовое с участком вернули в госсобственность. За незаконное предоставление земельного участка стоимостью 117 млн тенге наказали членов земельной комиссии и руководителей отделов акимата.

Также в СКО вернули государству уникальное озеро Теке - горько-соленый водоем общей площадью 21,5 тыс. га и кадастровой стоимостью 26,7 млрд тенге. Ранее его передали для добычи поваренной соли.