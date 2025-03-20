Озеро почти за 27 млрд тенге вернули в госсобственность в Казахстане

Прокуроры Северо-Казахстанской области вернули государству уникальное озеро Теке за 26,7 миллиардов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как отмечается на официальном сайте надзорного органа, по поручению главы государства органы прокуратуры продолжают системную работу по выявлению и возврату неиспользуемых земель.

Установлено, что в 2020 году в рамках контракта на добычу поваренной соли местные исполнительные органы предоставили недропользователю озеро Теке общей площадью 21,5 тыс. га. В дальнейшем был заключен договор аренды на земельный участок под зеркалом водного объекта.

Однако, несмотря на прекращение действия контракта на недропользование в 2022 году, уполномоченный орган в нарушение Земельного кодекса более двух лет не принимал мер по расторжению договора в одностороннем досудебном порядке, что привело к нецелевому использованию земель водного фонда.

Кроме того, вопреки требованиям Кодекса "О недрах и недропользовании", хозяйствующий субъект не был исключен из реестра действующих недропользователей на официальном сайте компетентного органа.

"Принятыми мерами специализированного природоохранного прокурора договор аренды земельного участка расторгнут в одностороннем досудебном порядке. Горько-соленый водоем - озеро Теке, общей площадью 21,5 тыс. га и кадастровой стоимостью 26,7 млрд тенге возвращен в государственную собственность.

Сведения на интернет-ресурсах компетентного органа приведены в соответствие. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - рассказали в прокуратуре СКО.

Ранее стало известно, что в Алматинской области вернули в госсобственность предприятие "Таусамалы" стоимостью 1,1 млрд тенге, обеспечивающее население питьевой водой.

Также прокуратура области Жетісу продолжает работу по выявлению и возврату неиспользуемых земельных участков - в госсобственность возвращено 26 тыс. гектаров кадастровой стоимостью 111 млн тенге.