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Озеро Юртовое с участком вернули в госсобственность на севере Казахстана

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Озеро Юртовое с высоты
Озеро Юртовое с высоты. Фото: gov.kz

В СКО за незаконное предоставление земельного участка стоимостью 117 млн тенге наказали членов земельной комиссии и руководителей отделов акимата, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщается в официальном Telegram-канале надзорного органа, специализированная природоохранная прокуратура Северо-Казахстанской области выявила нарушение законодательства при предоставлении земельного участка, на котором расположен водоем - озеро Юртовое.

В 2023 году участок площадью 55 га был передан в пользование с целевым назначением для лесоразведения. Однако данное решение противоречило требованиям Земельного кодекса и Закона "О пастбищах", так как территория относится к пастбищным землям, предназначенным для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья.

Кроме того, из 55 га участка 40 га занимает водоем, что делает его частью водного фонда. Согласно требованиям Земельного и Водного кодексов, предоставление таких земель для лесоразведения возможно только при наличии положительного заключения уполномоченного органа в сфере охраны водных ресурсов, которого в данном случае не было.

"Несмотря на явные нарушения, земельная комиссия вынесла положительное заключение о передаче участка в аренду физическому лицу", - отметили в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры суд признал передачу земли незаконной и постановил вернуть участок с озером в собственность государства. Его кадастровая стоимость составляет более 117 млн тенге.

Кроме того, акт прокурорского надзора был рассмотрен на совете по этике Департамента агентства по делам государственной службы по СКО.

В результате члены земельной комиссии, а также руководители отдела по земельным отношениям и государственного правового отдела акимата Мамлютского района были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде неполного служебного соответствия.

Ранее земли общей площадью 26 тысяч га и стоимостью 111 млн тенге вернули в собственность государства в области Жетісу. 38 земельных участков в Каратальском районе в нарушение требований законодательства длительное время не использовали по целевому назначению.

А в области Ұлытау вернули государству 54 земельных участка общей площадью 4 гектара и кадастровой стоимостью свыше 86,5 млн тенге. Эти земли на протяжении длительного времени не осваивали и не использовали по целевому назначению.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2234409-ozero-yurtovoe-s-uchastkom-vernuli-v-gossobstvennost-na-severe-kazahstana/