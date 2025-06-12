"Всегда казался нормальным": жителя Рудного подозревают в изнасиловании падчерицы

Жителя Рудного подозревают в изнасиловании падчерицы. На данный момент возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под стражей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области.

Издание "Тобол Info" опубликовал информацию о том, что несовершеннолетнюю девочку в Рудном якобы насиловал отчим.

По словам соседей, семья считалась благополучной. В доме проживало семеро человек, семья многодетная.

"Мы живем рядом, и мужчина всегда казался нормальным. Приветливый, со всеми здоровался, ни разу не было слышно криков или ругани. Не пил, во всяком случае, в нетрезвом состоянии мы его не видели. Девочка тоже была открытой, общительной", - рассказала жительница дома, пожелавшая остаться анонимной.

Соседи утверждают, что преступления продолжались около двух лет. О случившемся им стало известно после визита девочки в больницу, где врачи заподозрили признаки насилия и сообщили об этом в правоохранительные органы.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Костанайской области.

"По факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. В настоящее время пострадавшей оказывается необходимая помощь школьным психологом.

Подозреваемый по санкции суда заключен по стражу. Расследование продолжается. Проводятся все необходимые следственные действия", - ответили в полиции.

В мае этого года в Сети появилась информация, что в пригороде Атырау отчима заподозрили в растлении юной падчерицы. В ДП региона сообщили, что возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что в одном из сел Павлодарской области отчима заподозрили в изнасиловании падчерицы-девятиклассницы. Информацию подтвердили в департаменте полиции региона.

Выяснилось, что о преступлении сообщил школьный учитель, которому удалось расположить ребенка к доверительной беседе.

А в области Абай назначили пожизненное лишение свободы отчиму, представшему перед судом по обвинению в изнасиловании 12-летней падчерицы.