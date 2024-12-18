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Отчим получил пожизненный срок за изнасилование 12-летней падчерицы в области Абай

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Девочка-подросток
Девочка плачет. Иллюстративное фото: MementoJpeg / Getty Images

В области Абай назначили пожизненное лишение свободы отчиму, обвиняемому в изнасиловании 12-летней падчерицы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, решение по делу о совершении действий сексуального характера в отношении малолетней (ч.4 ст.121 УК) вынесли в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Абай.

Суд установил, что подсудимый, находясь дома, распивал вино и, воспользовавшись отсутствием супруги, принудил свою 12-летнюю падчерицу выпить стакан вина. Спустя некоторое время, лежа на диване, он позвал малолетнюю потерпевшую лечь рядом с ним, чтобы посмотреть фильм на телефоне.

"В это время у подсудимого возник преступный умысел, направленный на совершение иных действий сексуального характера в отношении малолетней, применяя насилие. Несмотря на активное сопротивление и крики, снял с нее одежду и совершил действия сексуального характера, причинив физическую боль и страдания малолетней потерпевшей", - говорится в сообщении суда.

Прокурор просил назначить мужчине пожизненное лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности, с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.4 ст.121 УК РК мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), если они совершены в отношении малолетнего (малолетней), либо повлекли по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей), наказываются пожизненным лишением свободы. 

Ранее в Сети появилась информация о том, что в одном из сел Павлодарской области отчима подозревают в изнасиловании падчерицы-девятиклассницы. Ее подтвердили в департаменте полиции региона.

Позже стало известно, что о преступлении сообщил школьный учитель, которому удалось расположить ребенка к доверительной беседе. Девочку поместили в медицинское учреждение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2201709-otchim-poluchil-pozhiznennyy-srok-za-iznasilovanie-12-letney-padchericy-v-oblasti-abay/

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