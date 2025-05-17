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"Молчала 5 лет": отчима подозревают в растлении падчерицы в пригороде Атырау

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Девочка закрывается руками
Девочка. Иллюстративное фото: Sergio Mendoza Hochmann/Getty Images

В Сети появилась информация, что в пригороде Атырау отчима заподозрили в растлении юной падчерицы. В ДП региона сообщили, что возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Atyrau ONLINE отмечается, что мужчина якобы в течение пяти лет совершал развратные действия в отношении своей 12-летней падчерицы. Девочка молчала до 17 лет, пока не осмелилась рассказать все тете.

По данным Telegram-канала, случаи происходили, когда матери не было дома. При этом мужчина якобы всячески запугивал девочку, поэтому она долгое время жила в страхе.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в ДП Атырауской области, по заявлению жительницы Атырау о совершении развратных действий в отношении ее несовершеннолетней дочери возбуждено и расследуется уголовное дело.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее расследование и установление объективной картины произошедшего.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Органы внутренних дел продолжают действовать строго в рамках закона, обеспечивая права всех участников процесса и объективность проводимого расследования", - отметили в пресс-службе ведомства.

В ноябре прошлого года стало известно, что в одном из сел Павлодарской области отчима заподозрили в изнасиловании падчерицы-девятиклассницы. Информацию подтвердили в департаменте полиции региона.

Выяснилось, что о преступлении сообщил школьный учитель, которому удалось расположить ребенка к доверительной беседе.

А в области Абай назначили пожизненное лишение свободы отчиму, представшему перед судом по обвинению в изнасиловании 12-летней падчерицы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2245974-molchala-5-let-otchima-podozrevayut-v-rastlenii-padchericy-v-prigorode-atyrau/