Казахстанка обманула жителей Астаны на 1 млн тенге, обещая места в детсаду

Жительница Астаны обманула более 30 родителей, пообещав место в детском саду. Получив деньги от родителей, она скрывалась, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру столицы.

Злоумышленница находила своих потенциальных жертв через раздел "Отзывы" в мобильном приложении 2ГИС, где родители оставляли комментарии с просьбами помочь с зачислением ребенка в государственные дошкольные учреждения, говорят в прокуратуре.

Найдя сообщения, она связывалась с родителями, представляясь "посредником". Женщина обещала за вознаграждение устроить малышей в детсад через систему Indigo24.kz. Однако получив деньги от родителей, она скрывалась.

Следствию удалось установить более 30 эпизодов мошенничества, а общий ущерб составил свыше 1 млн тенге.

Прокуратуре удалось доказать вину женщины в суде. Сама она вину признала и раскаялась, а также частично возместила ущерб потерпевшим. Оставшаяся сумма ущерба с нее взыскана.

"С учетом смягчающих обстоятельств ей назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы с пробационным контролем на весь срок. Приговор вступил в законную силу", - добавили в прокуратуре.

В прокуратуре напомнили о важности не размещать личные данные в открытых источниках, особенно в комментариях, а также не доверять предложениям от незнакомцев в мессенджерах или соцсетях.

"Все государственные услуги, включая очередь в детские сады, предоставляются исключительно через официальные цифровые платформы", - заключили в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Жамбылской области обманом оформила на свекровь несколько кредитов и уехала в Алматы.

В мае этого года 28-летнюю жительницу ВКО, мать 5 детей, осудили за мошенничество - она оформила кредиты на 2,5 млн тенге на имя свекрови без ее согласия.

До этого в Алматы задержали 20-летнего горожанина, подозреваемого в оформлении более 25 онлайн-кредитов на чужие имена. Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление одной из пострадавших.

А в Актобе обвиняют в мошенничестве народную целительницу. Горожане утверждают, что находились под гипнозом, а она оформляла на них кредиты. Сумма ущерба составила почти полмиллиарда тенге.